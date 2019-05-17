30-килограммовая книга об истории Bentley обойдётся в цену нового Bentley

Книга выйдет в трёх вариантах. Самое дорогое издание называется 100 Carat Edition. Таких книг будет всего семь, весом в 30 килограммов каждая. Их украсят логотипом Bentley из белого золота или платины и инкрустируют бриллиантами общим весом 100 карат. Стоимость одного экземпляра — 200 000 фунтов стерлингов (16,57 миллиона рублей).

Версия книги Mulliner Edition оценена в 12 500 фунтов стерлингов (1,03 миллиона рублей). Тираж – 100 экземпляров. Книга, обложку которой можно заказать в одном из 17 видов кожи, хранится в алюминиевом футляре ручной работы, а внутри него — часть шины болида Bentley Speed 8, победившего в марафоне «24 часа Ле-Мана» в 2003 году. Покупатели также получат тур по заводу Bentley и ночлег в лондонском пятизвёздочном отеле Cafe Royal.