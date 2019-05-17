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30-килограммовая книга об истории Bentley обойдётся в цену нового Bentley

Новости

Николай Андреев

Марка Bentley отмечает в нынешнем году своё столетие и в честь этого события подготовила 800-страничное издание Bentley Centenary Opus, рассказывающее об истории компании.

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  • Книга выйдет в трёх вариантах. Самое дорогое издание называется 100 Carat Edition. Таких книг будет всего семь, весом в 30 килограммов каждая. Их украсят логотипом Bentley из белого золота или платины и инкрустируют бриллиантами общим весом 100 карат. Стоимость одного экземпляра — 200 000 фунтов стерлингов (16,57 миллиона рублей).

  • Версия книги Mulliner Edition оценена в 12 500 фунтов стерлингов (1,03 миллиона рублей). Тираж – 100 экземпляров. Книга, обложку которой можно заказать в одном из 17 видов кожи, хранится в алюминиевом футляре ручной работы, а внутри него — часть шины болида Bentley Speed 8, победившего в марафоне «24 часа Ле-Мана» в 2003 году. Покупатели также получат тур по заводу Bentley и ночлег в лондонском пятизвёздочном отеле Cafe Royal.

  • Самый доступный вариант Centenary Edition выйдет тиражом в 500 книг по цене 3000 фунтов стерлингов (249 тысяч рублей). Для него можно будет выбрать один из четырёх цветов кожаной обложки. К данному изданию прилагается кожаный футляр.

Книга может стоить как автомобиль?

Bentley, которые дешевле книги на Авто.ру

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