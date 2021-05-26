У самого доступного Bentley Bentayga появилась заряженная модификация
Дмитрий Елизаров
Кроссовер Bentley Bentayga с базовым 4,0-литровым V8 получил спортивную модификацию с литерой S. Динамические характеристики вседорожника не изменились, но Бентайге переработали внешность и салон, а также перенастроили шасси для более драйверских «повадок».
Внешне Bentley Bentayga S отличается чёрными акцентами на кузове вместо хромированных (затемнили даже радиаторную решётку), увеличенным задним спойлером и альтернативными колёсными дисками. Вместо 21-дюймовых кроссовер уже в базе оснащается колёсами на 22 дюйма, причём диски предложат в трёх вариантах дизайна.
В салоне основным материалом отделки стала алькантара, накладки также выполнены затемнёнными, а цифровую приборную панель позаимствовали у заряженной Bentayga Speed.
Однако главным отличием Bentayga S от стандартного кроссовера будут настройки шасси. Заново откалибрована системы стабилизации — у неё появился более спортивный режим работы, а амортизаторы стали на 15% жёстче. Кроме того, в базовое оснащение вседорожника включены активные стабилизаторы поперечной устойчивости, минимизирующие крены кузова.
Силовой агрегат кроссовера остался штатным. Это восьмицилиндровый турбомотор объёмом 4,0 литра, развивающий 550 л.с. и в паре с восьмиступенчатым «автоматом», ускоряющий Бентайгу до
100 км/чза 4,5 секунды при максимальной скорости 290 км/ч.
Компания Bentley последовательно обновляет семейство Bentayga — последней пережившей рестайлинг версией стал гибридный кроссовер. Однако в будущем у вседорожника может появиться необычная модификация с увеличенной колёсной базой: такую Бентайгу компания уже тестирует.