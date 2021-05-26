BMW M4 превратился в кабриолет: 510 сил и 3,7 секунды до сотни

У самого доступного Bentley Bentayga появилась заряженная модификация

Новости

Дмитрий Елизаров

Кроссовер Bentley Bentayga с базовым 4,0-литровым V8 получил спортивную моди­фикацию с литерой S. Динамиче­ские харак­теристики вседорожника не изменились, но Бентайге пере­работали внешность и салон, а также пере­настроили шасси для более драйверских «повадок».

1/26

  • Внешне Bentley Bentayga S отличается чёрными акцентами на кузове вместо хромиро­ванных (затемнили даже радиаторную решётку), увели­ченным задним спойлером и альтер­нативными колёсными дисками. Вместо 21-дюймовых кроссовер уже в базе оснащается колёсами на 22 дюйма, причём диски предложат в трёх вариантах дизайна.

  • В салоне основным материалом отделки стала алькантара, накладки также выполнены затем­нёнными, а цифровую приборную панель позаим­ствовали у заряженной Bentayga Speed.

  • Однако главным отличием Bentayga S от стандартного кроссовера будут настройки шасси. Заново откалибро­вана системы стабили­зации — у неё появился более спортивный режим работы, а аморти­заторы стали на 15% жёстче. Кроме того, в базовое оснащение вседорожника включены активные стабили­заторы поперечной устойчи­вости, миними­зирующие крены кузова.

  • Силовой агрегат кроссовера остался штатным. Это восьми­цилиндровый турбомотор объёмом 4,0 литра, развивающий 550 л.с. и в паре с восьми­ступенчатым «автоматом», ускоряющий Бентайгу до 100 км/ч за 4,5 секунды при максимальной скорости 290 км/ч.

  • Компания Bentley последовательно обновляет семейство Bentayga — последней пережившей рестайлинг версией стал гибридный кроссовер. Однако в будущем у вседорожника может появиться необычная модификация с увеличенной колёсной базой: такую Бентайгу компания уже тестирует.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение