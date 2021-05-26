У самого доступного Bentley Bentayga появилась заряженная модификация

Внешне Bentley Bentayga S отличается чёрными акцентами на кузове вместо хромиро­ванных (затемнили даже радиаторную решётку), увели­ченным задним спойлером и альтер­нативными колёсными дисками. Вместо 21-дюймовых кроссовер уже в базе оснащается колёсами на 22 дюйма, причём диски предложат в трёх вариантах дизайна.

В салоне основным материалом отделки стала алькантара, накладки также выполнены затем­нёнными, а цифровую приборную панель позаим­ствовали у заряженной Bentayga Speed.

Однако главным отличием Bentayga S от стандартного кроссовера будут настройки шасси. Заново откалибро­вана системы стабили­зации — у неё появился более спортивный режим работы, а аморти­заторы стали на 15% жёстче. Кроме того, в базовое оснащение вседорожника включены активные стабили­заторы поперечной устойчи­вости, миними­зирующие крены кузова.

Силовой агрегат кроссовера остался штатным. Это восьми­цилиндровый турбомотор объёмом 4,0 литра, развивающий 550 л.с. и в паре с восьми­ступенчатым «автоматом», ускоряющий Бентайгу до 100 км/ч за 4,5 секунды при максимальной скорости 290 км/ч.