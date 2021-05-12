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Беговел от Bentley оценили в 46 тысяч рублей

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Кирилл Малышев

Компания Bentley выпустила беговел для детей возрастом от трёх лет. Новинку оценили в 450 фунтов стерлингов. По курсу это чуть больше 46 тысяч рублей. Так что перед нами почти самый дешёвый новый Bentley.

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  • Беговел бывает четырёх цветов: белого, синего, красного или чёрного. Беговел обильно украшен логотипами бренда. Сиденье из экокожи и ручки руля оформлены в стиле кожаной отделки настоящих Bentley. За безопасность отвечает эффективный дисковый тормоз на заднем колесе.

  • Рама выполнена из магния и весит всего 650 граммов. При этом нагрузка на неё может быть до 35 килограммов. Её форма тоже должна служить отсылкой к дизайну автомобилей Bentley. Надувные шины надеты на 12-дюймовые диски из алюминиевого сплава — лёгкие и прочные.

  • В марте компания Bentley начала принимать заказы на самый доступный транспорт в своей истории. Новинка оценена в 395 фунтов (около 40 тысяч рублей), но предназначена лишь для детей в возрасте от 12 месяцев. Первоначально трехколёсный велосипед представляет собой сидячую коляску с водонепроницаемым тентом, управлять которой придётся родителям, но посредством трансформаций коляска становится полноценным велосипедом с педалями.

А у вас есть какие-нибудь фирменные аксессуары к своей машине?

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