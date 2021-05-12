Беговел от Bentley оценили в 46 тысяч рублей

Беговел бывает четырёх цветов: белого, синего, красного или чёрного. Беговел обильно украшен логотипами бренда. Сиденье из экокожи и ручки руля оформлены в стиле кожаной отделки настоящих Bentley. За безопасность отвечает эффективный дисковый тормоз на заднем колесе.

Рама выполнена из магния и весит всего 650 граммов. При этом нагрузка на неё может быть до 35 килограммов. Её форма тоже должна служить отсылкой к дизайну автомобилей Bentley. Надувные шины надеты на 12-дюймовые диски из алюминиевого сплава — лёгкие и прочные.