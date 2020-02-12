Обновлённый VW Tiguan сфотографировали без камуфляжа. Опять

Bentley готовит кабриолет за 124 миллиона рублей

Новости

Николай Андреев

Компания Bentley выпустила первый видеотизер лимитированной модели Bacalar, созданной придворным ателье Mulliner. По данным издания Autocar, это будет открытый автомобиль с ценой от 1,5 миллиона фунтов стерлингов (124 миллиона рублей).

Bentley will reveal the future of coachbuilding, at the Geneva International Motorshow in March 2020, with the unveiling of the Bentley Mulliner Bacalar. Learn more: http://bit.ly/2tQLinX

  • Эксклюзивная модель Bentley Mulliner Bacalar названа в честь популярного у туристов мексикан­ского озера Бакалар, знаменитого своей голубой и прозрачной водой. Некоторые детали внеш­ности и материалы отделки интерьера кабриолета позаим­ствуют у прошло­годнего концепту­ального купе Bentley EXP 100 GT, созданного к столетию марки.

1/4

  • В салоне концепт-кара EXP 100 GT использо­вались дуб возрастом 5 тысяч лет, хрусталь, медь, шерсть и подобный коже материал, изготов­ленный из отходов виноделия. Уникальный люк со встроен­ными призмами мог собирать солнечный свет и пере­давать его в салон по оптиче­скому кабелю. В дверях были встроены OLED-мониторы.

  • Премьера Bentley Mulliner Bacalar состоится на автосалоне в Женеве 3 марта. В компании заявили, что выпустят несколько экзем­пляров модели, не назвав точное количество.

Интересно, как будет выглядет кабриолет за 1,5 миллиона долларов?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение