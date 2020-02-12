Bentley готовит кабриолет за 124 миллиона рублей
Николай Андреев
Компания Bentley выпустила первый видеотизер лимитированной модели Bacalar, созданной придворным ателье Mulliner. По данным издания Autocar, это будет открытый автомобиль с ценой от 1,5 миллиона фунтов стерлингов (124 миллиона рублей).
Эксклюзивная модель Bentley Mulliner Bacalar названа в честь популярного у туристов мексиканского озера Бакалар, знаменитого своей голубой и прозрачной водой. Некоторые детали внешности и материалы отделки интерьера кабриолета позаимствуют у прошлогоднего концептуального купе Bentley EXP 100 GT, созданного к столетию марки.
В салоне концепт-кара EXP 100 GT использовались дуб возрастом 5 тысяч лет, хрусталь, медь, шерсть и подобный коже материал, изготовленный из отходов виноделия. Уникальный люк со встроенными призмами мог собирать солнечный свет и передавать его в салон по оптическому кабелю. В дверях были встроены OLED-мониторы.
Премьера Bentley Mulliner Bacalar состоится на автосалоне в Женеве 3 марта. В компании заявили, что выпустят несколько экземпляров модели, не назвав точное количество.