Bentley готовит кабриолет за 124 миллиона рублей

В салоне концепт-кара EXP 100 GT использо­вались дуб возрастом 5 тысяч лет, хрусталь, медь, шерсть и подобный коже материал, изготов­ленный из отходов виноделия. Уникальный люк со встроен­ными призмами мог собирать солнечный свет и пере­давать его в салон по оптиче­скому кабелю. В дверях были встроены OLED-мониторы.