Марка Bentley показала родстер ручной работы. Но купить его уже не получится
Константин Новацкий
Компания Bentley представила двухместный родстер Mulliner Bacalar, чтобы прославить имя старейшего кузовного производителя. Сегодня имя Mulliner связано с персонализацией моделей Bentley, однако в начале прошлого века эта кузовостроительная компания обладала самостоятельностью и выпускала роскошные автомобили.
Родстер Bacalar с кастомизированным кузовом, созданный с поддержкой специалистов ателье Mulliner, — прямая отсылка к корням компании и теме коучбилдинга, когда на шасси серийной модели строился уникальный клиентский экземпляр. Премьера новинки прошла в британском Крю, на родине Bentley.
У имени Bacalar есть и географическая, и историческая привязка: лагуна Бакалар — это известное своей красотой озеро на территории Мексики. Также это слово упоминалось в названии кочевого племени майя.
В основе Bacalar лежит серийная двухдверка Continental GTC, а дизайн уникального родстера развивает идею прошлогоднего концепта EXP 100 GT, созданного в честь 100-летия Bentley. Кузовные панели новинки сделаны вручную, а крыши в традиционном виде вообще не предусмотрено.
В салоне — два кресла с особой прошивкой кожи, и багажное пространство с парой дорожных сумок вместо задних кресел. Среди интересных решений — экологически чистые материалы вроде шерсти, рисовой золы в составе краски или шпона из поднятого из воды тысячелетнего дерева.
Под капотом родстера — шестилитровый мотор W12, чью мощность довели до 659 л.с. (900 Нм). Как и исходный Continental GTC, новинка оснащена восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.
Bacalar — второй открытый двухместный Bentley c 1930 года. Модель выпустят ограниченным тиражом в 12 штук. Каждый экземпляр в Mulliner будут собирать вручную, а начальная стоимость машины составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов (127,3 миллиона рублей). Однако все Bacalar уже проданы по предварительным заказам.