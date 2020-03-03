Марка Bentley показала родстер ручной работы. Но купить его уже не получится

Компания Bentley представила двухместный родстер Mulliner Bacalar, чтобы прославить имя старейшего кузовного произво­дителя. Сегодня имя Mulliner связано с персонали­зацией моделей Bentley, однако в начале прошлого века эта кузово­строительная компания обладала самостоя­тельностью и выпускала роскошные автомобили.

Родстер Bacalar с кастомизированным кузовом, созданный с поддержкой специ­алистов ателье Mulliner, — прямая отсылка к корням компании и теме коучбилдинга, когда на шасси серийной модели строился уникальный клиентский экзем­пляр. Премьера новинки прошла в британском Крю, на родине Bentley.