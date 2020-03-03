Новый Porsche 911 Turbo S: 650 сил и 2,7 секунды до сотни

Марка Bentley показала родстер ручной работы. Но купить его уже не получится

Новости

Константин Новацкий

Компания Bentley представила двухместный родстер Mulliner Bacalar, чтобы прославить имя старейшего кузовного произво­дителя. Сегодня имя Mulliner связано с персонали­зацией моделей Bentley, однако в начале прошлого века эта кузово­строительная компания обладала самостоя­тельностью и выпускала роскошные автомобили.

Родстер Bacalar с кастомизированным кузовом, созданный с поддержкой специ­алистов ателье Mulliner, — прямая отсылка к корням компании и теме коучбилдинга, когда на шасси серийной модели строился уникальный клиентский экзем­пляр. Премьера новинки прошла в британском Крю, на родине Bentley.

1/8

  • У имени Bacalar есть и географическая, и историческая привязка: лагуна Бакалар — это известное своей красотой озеро на территории Мексики. Также это слово упоминалось в названии кочевого племени майя.

  • В основе Bacalar лежит серийная двухдверка Continental GTC, а дизайн уникального родстера развивает идею прошлогоднего концепта EXP 100 GT, созданного в честь 100-летия Bentley. Кузовные панели новинки сделаны вручную, а крыши в традиционном виде вообще не предусмотрено.

  • В салоне — два кресла с особой прошивкой кожи, и багажное простран­ство с парой дорожных сумок вместо задних кресел. Среди интересных решений — экологически чистые материалы вроде шерсти, рисовой золы в составе краски или шпона из поднятого из воды тысячелетнего дерева.

  • Под капотом родстера — шестилитровый мотор W12, чью мощность довели до 659 л.с. (900 Нм). Как и исходный Continental GTC, новинка оснащена восьмиступен­чатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Bacalar — второй открытый двухместный Bentley c 1930 года. Модель выпустят ограниченным тиражом в 12 штук. Каждый экземпляр в Mulliner будут собирать вручную, а начальная стоимость машины составляет 1,5 миллиона фунтов стерлингов (127,3 миллиона рублей). Однако все Bacalar уже проданы по предварительным заказам.

Бензиновый Bentley ручной работы — то, что нужно в XXI веке?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение