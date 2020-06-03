Собран последний экземпляр самого старого мотора V8 на планете
Николай Андреев
На заводе Bentley в британском Крю произведён последний экземпляр 6,75-литрового
Разработанный в 1950-х годах двигатель
L-сериипришёл на смену рядной «шестёрке». Первой моделью с этим мотором стал Bentley S2, где 6,2-литровый V8 развивал 180 лошадиных сил. В 1971 году рабочий объём двигателя повысился до 6,75 литра за счёт увеличения хода поршня, а в 1982-ммотору добавили турбонаддув.
Двигатель Bentley L-серии уходит в историю вместе с седаном Mulsanne и его прощальной версией 6.75 Edition. На нём битурбированный 6.75 V8 выдаёт 537 л.с. (1100 Н·м) и позволяет седану разгоняться до
100 км/чза 4,9 секунды. Максимальная скорость — 305 км/ч.
Все 30 экземпляров седана финальной серии Bentley Mulsanne 6.75 Edition должны были выпустить в начале года, но
из-запандемии коронавируса окончание сборки пришлось перенести на лето. За 61 год в Bentley вручную собрали около 36 000 моторов L-серии.На каждый уходило 15 часов.