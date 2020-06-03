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Собран последний экземпляр самого старого мотора V8 на планете

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Николай Андреев

На заводе Bentley в британском Крю произведён последний экзем­пляр 6,75-литрового V-образного восьмицилиндрового двигателя. В компании называют его самым старым V8 на планете, оставав­шимся на конвейере по сей день: с различными измене­ниями он выпускался с 1959 года.

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  • Разработанный в 1950-х годах двигатель L-серии пришёл на смену рядной «шестёрке». Первой моделью с этим мотором стал Bentley S2, где 6,2-литровый V8 развивал 180 лошадиных сил. В 1971 году рабочий объём двигателя повысился до 6,75 литра за счёт увеличения хода поршня, а в 1982-м мотору добавили турбонаддув.

  • Двигатель Bentley L-серии уходит в историю вместе с седаном Mulsanne и его прощальной версией 6.75 Edition. На нём битурби­рованный 6.75 V8 выдаёт 537 л.с. (1100 Н·м) и позволяет седану разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Максимальная скорость — 305 км/ч.

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  • Все 30 экземпляров седана финальной серии Bentley Mulsanne 6.75 Edition должны были выпустить в начале года, но из-за пандемии коронавируса оконча­ние сборки пришлось перенести на лето. За 61 год в Bentley вручную собрали около 36 000 моторов L-серии. На каждый уходило 15 часов.

Правильно, что в Bentley отказались от выпуска 6.75 V8?

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