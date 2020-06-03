Собран последний экземпляр самого старого мотора V8 на планете

На заводе Bentley в британском Крю произведён последний экзем­пляр 6,75-литрового V-образного восьмицилиндрового двигателя. В компании называют его самым старым V8 на планете, оставав­шимся на конвейере по сей день: с различными измене­ниями он выпускался с 1959 года.