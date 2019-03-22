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В Англии нашли Bentley, 30 лет простоявший в гараже. На нём ездил лётчик, бомбивший Гитлера

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Аукционный дом H&H Classics продал редкий Bentley 4.5 Litre vanden Plas Tourer 1936 года, который последние 30 лет безвылазно хранился в гараже. Эксперты ожидали, что он уйдёт с молотка примерно за 200 000 фунтов стерлингов, но конечная цена оказалась в два с лишним раза выше – 444 375 фунтов стерлингов (более 37,3 миллиона рублей).

Что в нём такого особенного?

Этот автомобиль – один из десяти экземпляров, выпущенных в серии R.C. (Reconditioned Chassis, то есть «восстановленное шасси»). Их сборкой занималось подразделение Bentley, созданное в 1931 году для гарантийного обслуживания автомобилей особых клиентов марки. К 1936 году загрузка подразделения снизилась, и, чтобы его не закрывать, компания решила использовать готовые мощности для сборки небольшой партии машин из восстановленных или невостребованных запчастей.

Поэтому годом выпуска машины считается 1936-й, хотя по шасси, узлам и агрегатам она датируется 1931 годом. В 1936-м ателье Vanden Plas изготовило для автомобиля алюминиевый кузов. Шесть машин, в том числе и эта, были выпущены с мотором объёмом 4,5 литра, а ещё четыре – с трёхлитровыми двигателями.

  • Проданным на аукционе экземпляром владел пилот британских ВВС, участник Второй мировой войны, Чарльз Блэкхэм. Он служил в эскадрилье RAF 550, которая в апреле 1945 года разбомбила убежище Гитлера в Баварских Альпах. 

  • Блэкхэм купил машину в 1952 году и ездил на ней 36 лет, после чего автомобиль поставили в гараж, откуда он на протяжении следующих тридцати лет уже не выезжал.

  • У машины подтверждённая история, она комплектна, но требует масштабной реставрации кузова и салона.

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