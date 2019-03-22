В Англии нашли Bentley, 30 лет простоявший в гараже. На нём ездил лётчик, бомбивший Гитлера

Этот автомобиль – один из десяти экземпляров, выпущенных в серии R.C. (Reconditioned Chassis, то есть «восстановленное шасси»). Их сборкой занималось подразделение Bentley, созданное в 1931 году для гарантийного обслуживания автомобилей особых клиентов марки. К 1936 году загрузка подразделения снизилась, и, чтобы его не закрывать, компания решила использовать готовые мощности для сборки небольшой партии машин из восстановленных или невостребованных запчастей.