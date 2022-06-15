Конфискация машин за пьяную езду, упрощённая Гранта с характером и номера за 15 миллионов. Главное за день

Компания Bentley завершила формирование S-линейки седаном Flying Spur

Новости

Кирилл Малышев

Компания Bentley представила седан Flying Spur S. В отличие от остальных моделей S‑линейки, он предлагается с двумя вариантами силовой установки. Четырёхдверку можно купить с битурбомотором V8 4.0 или в гибридном исполнении.

Читайте нас в Дзене!
1/13
  • В первом случае владелец получит 550 лошадиных сил, 770 Нм крутящего момента, разгон до сотни за 4 секунды и 319 км﻿/﻿ч максимальной скорости. Вторая версия близка по характеристикам: 544 л.с., 750 Нм, 4,1 секунды до 100 км﻿/﻿ч, хотя мотор здесь «всего лишь» V6 объёмом 2.9 литра. Зато бензо­электрический Flying Spur может проехать до 41 километра на электричестве.
  • Характеристики Flying Spur S не отличаются от седанов с V8 или гибридов без приставки S. Особый статус машинам придаёт внешняя отделка чёрным глянцем. В хроме остались только шильдики и эмблемы. Букву S можно видеть на передней панели и подсвечи­вающихся накладках на порогах. Панель приборов позаим­ствована у заряженной двухдверки Continental GT Speed.
  • Подвеска Flying Spur S жёстче обычной и оснащена активными электро­механическими стабили­заторами. Их работой заведуют 48‑вольтовые электромоторы. Версия с двигателем V8 также получила полноуправляемое шасси (задние колёса поворачи­ваются на 4,2 градуса) и пере­настроенный выхлоп. Наконец, на «эски» ставятся колёса диаметром 21 или 22 дюйма, особого дизайна.

Bentley Bentayga S дебютировал ещё год назад. Купе и кабриолет Continental GT S рассекретили несколько дней назад. Все они доступны только с мотором V8. Помимо перечисленных выше особенностей, все S‑версии обрели слегка тонированные фары и фонари, красные тормозные суппорты, замшевые вставки и контрастные акценты в салоне.

Какая S-версия вам ближе?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение