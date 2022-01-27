Bentley выпустит пять электрокаров до 2030 года — первый выйдет уже в 2025 году

Переход на электротягу станет частью концепции Bentley по достижению климатической нейтраль­ности — к 2030 году производитель намерен довести уровень выбросов углерода до нуля. Ради этого будут серьёзно модерни­зированы производ­ственные мощности компании в Крю. Завод должен перестать производить отходы и будет использовать главным образом возобнов­ляемые источники энергии. К примеру, число солнечных батарей на предприятии в ближайшие два года доведут до 40 тысяч. К середине десятилетия углеродно нейтральной должна стать и глобальная дилерская сеть Bentley.

Мероприятия коснутся даже собственного парка классических автомобилей компании. Для их эксплуатации Bentley собирается использовать экологически чистое биотопливо.

Переход к климатической нейтральности компания называет самой масштабной трансформацией в истории марки. Обойдётся он в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов — таковы заявленные размеры инвестиций на период до 2030 года.

Ранее компания подтверждала своё намерение вывести на рынок первый полноценный электро­мобиль в 2025 году, а к концу десятилетия отказаться от производ­ства моделей с ДВС. Какими будут батарейные Bentley, до сих пор официально не сообщается, хотя, судя по некоторым высказы­ваниям руководства компании, британская марка дебюти­рует в этом сегменте с неким новым вседорожником.