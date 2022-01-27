Оставить коммент

Китайские электромобили Weltmeister начали продавать в России официально

Bentley выпустит пять электрокаров до 2030 года — первый выйдет уже в 2025 году

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Bentley, ранее озвучившая дату запуска первого электромобиля в истории, уточнила свои планы. Согласно стратегии Five-in-Five, в период с 2025 по 2030 год британская марка будет выводить на рынок по одной электрической новинке ежегодно. Их спецификации пока не называются.

  • Переход на электротягу станет частью концепции Bentley по достижению климатической нейтраль­ности — к 2030 году производитель намерен довести уровень выбросов углерода до нуля. Ради этого будут серьёзно модерни­зированы производ­ственные мощности компании в Крю. Завод должен перестать производить отходы и будет использовать главным образом возобнов­ляемые источники энергии. К примеру, число солнечных батарей на предприятии в ближайшие два года доведут до 40 тысяч. К середине десятилетия углеродно нейтральной должна стать и глобальная дилерская сеть Bentley.
  • Мероприятия коснутся даже собственного парка классических автомобилей компании. Для их эксплуатации Bentley собирается использовать экологически чистое биотопливо.
  • Переход к климатической нейтральности компания называет самой масштабной трансформацией в истории марки. Обойдётся он в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов — таковы заявленные размеры инвестиций на период до 2030 года.

Ранее компания подтверждала своё намерение вывести на рынок первый полноценный электро­мобиль в 2025 году, а к концу десятилетия отказаться от производ­ства моделей с ДВС. Какими будут батарейные Bentley, до сих пор официально не сообщается, хотя, судя по некоторым высказы­ваниям руководства компании, британская марка дебюти­рует в этом сегменте с неким новым вседорожником.

Как считаете, справятся?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я