Bentley выпустит пять электрокаров до 2030 года — первый выйдет уже в 2025 году

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Компания Bentley, ранее озвучившая дату запуска первого электромобиля в истории, уточнила свои планы. Согласно стратегии Five-in-Five, в период с 2025 по 2030 год британская марка будет выводить на рынок по одной электрической новинке ежегодно. Их спецификации пока не называются.
Ранее компания подтверждала своё намерение вывести на рынок первый полноценный электромобиль в 2025 году, а к концу десятилетия отказаться от производства моделей с ДВС. Какими будут батарейные Bentley, до сих пор официально не сообщается, хотя, судя по некоторым высказываниям руководства компании, британская марка дебютирует в этом сегменте с неким новым вседорожником.