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Bentley выпустит 12 реплик гоночной модели конца 1920-х

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Михаил Кондратьев

Компания Bentley анонсировала выпуск 12 реплик гоночной модели Speed Six, разработанной в конце 1920-х. Марка уже получила заказы на весь тираж, цены на машины начинались с 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 100 миллионов рублей по текущему курсу).

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  • Bentley Speed Six был представлен в 1928 году как более спортивная версия модели 6½ Litre. В частности, фирма довела отдачу 6,5-литрового мотора до более чем 180 л.с. Вскоре появилась гоночная версия Speed Six с ещё более мощной рядной «шестёркой» — более чем 200-сильной. 
  • «Боевой» Speed Six стал самым успешным гоночным Bentley. В частности, на его счету две победы в Ле-Мане — в 1929 и 1930 годах. В знаменитом марафоне он установил также два рекорда: по времени прохождения круга (7 минут 21 секунда) и пройденной в течение гонки дистанции (2844 километра). 
  • Британская марка воссоздаст именно гоночный вариант Speed Six. Референсами послужат два оригинальных экземпляра модели. Один из них выходил на старт в Ле-Мане 92 года назад, а другой представляет собой дорожную версию, которая впоследствии была приведена в соответствие с «боевой».
  • Ручной сборкой реплик занимается подразделение Mulliner. Первый экземпляр должен быть готов в течение 2022 года. 

В Bentley не первый раз возрождают историческую модель. В 2020-м компания представила точную копию модели Bowler, выпускавшейся в 1920-х. Тираж в том случае тоже ограничили 12 машинами.

Хотели бы прокатиться на Bentley из 1920-х?

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