Компания Bentley выпустила уникальный кроссовер Bentayga в космическом стиле
Дмитрий Елизаров
Подразделение Mulliner, которое занимается персонализацией серийных машин марки Bentley, разработало особую модификацию кроссовера Bentayga Speed по заказу покупателя из США. Он попросил оформить вседорожник в космическом стиле, так как проживает неподалёку от мыса Канаверал и центра космических исследований во Флориде. В итоге кроссовер получил уникальное оформление кузова и интерьера, которое назвали Space Edition.
- Снаружи роскошный вседорожник оформили при помощи основного цвета Cypress — серого с зеленоватым отливом, дополнив его затемнённым хромом и карбоновыми накладками с ярко-оранжевыми акцентами. Они по замыслу дизайнеров должны ассоциироваться со следом кометы на ночном небе.
- Интерьер также отделан в тёмных тонах с оранжевыми вставками — этот цвет получили, к примеру, окантовки сидений и вышитые логотипы марки. В салоне оранжевый цвет символизирует протуберанцы на Солнце. Кроме того, на металлических накладках на пороги изображены силуэты планет, центральные эмблемы на динамиках подсвечены (они должны изображать звёзды), а накладки на дверные панели разработаны специально для этого проекта.
Bentley оснащает кроссовер Bentayga в исполнении Speed шестилитровым W12, который развивает 635 л.с. и способен разогнать автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды. Кроме того, в оснащение этой версии по умолчанию входят полный привод, восьмиступенчатый «автомат», пневмоподвеска и технология активного подавления кренов. До определённого момента 306 км/ч максимальной скорости позволяли кроссоверу считаться самым быстрым вседорожником планеты, но этот рекорд недавно был перекрыт новым Aston Martin DBX707.