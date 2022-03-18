Компания Bentley выпустила уникальный кроссовер Bentayga в космическом стиле

Интерьер также отделан в тёмных тонах с оранжевыми вставками — этот цвет получили, к примеру, окантовки сидений и вышитые логотипы марки. В салоне оранжевый цвет символизирует протуберанцы на Солнце. Кроме того, на металлических накладках на пороги изображены силуэты планет, центральные эмблемы на динамиках подсвечены (они должны изображать звёзды), а накладки на дверные панели разработаны специально для этого проекта.