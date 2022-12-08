Компания Bentley выпустила духи за 85 долларов

Чешуйки камня отделяют от более крупных частей и отверждают с помощью специальной смолы. После из них формируют полотно, которым можно отделывать поверхности автомобиля. В случае с духами полотно наносят на ткань и приклеивают её к стеклу флакона. Утверждается, что каждый изготовленный таким образом фрагмент полотна имеет полностью уникальную структуру, которую невозможно повторить. Тем самым уникальным становится и каждый флакон.