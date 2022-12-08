Компания Bentley выпустила духи за 85 долларов

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Дмитрий Елизаров
Компания Bentley представила духи Momentun Unbreakable, которые пополнят линейку фирменных аксессуаров. Аромат для них создан парфюмерами из Швейцарии и Испании, а флакон разработан дизайнерами Bentley. Каждый флакон отделают натуральным камнем по той же технологии Stone Veneer, которая применяется в салонах автомобилей Bentley.
В середине октября о выпуске фирменных духов объявил Илон Маск. Новый аромат под необычным названием «Жжёные волосы» выпущен от лица тоннелестроительной компании The Boring Company.