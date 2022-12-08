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Компания Bentley выпустила духи за 85 долларов
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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley представила духи Momentun Unbreakable, которые пополнят линейку фирменных аксессуаров. Аромат для них создан парфюмерами из Швейцарии и Испании, а флакон разработан дизайнерами Bentley. Каждый флакон отделают натуральным камнем по той же технологии Stone Veneer, которая применяется в салонах автомобилей Bentley.

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  • Прямоугольная бутылка с выраженной «бриллиантовой» огранкой должна ассоциироваться с вертикальными линиями современного мегаполиса. Лицевую сторону флакона отделают «каменным шпоном» — его в Bentley изготавливают из кварцитовых сланцев, добываемых в Индии.
  • Чешуйки камня отделяют от более крупных частей и отверждают с помощью специальной смолы. После из них формируют полотно, которым можно отделывать поверхности автомобиля. В случае с духами полотно наносят на ткань и приклеивают её к стеклу флакона. Утверждается, что каждый изготовленный таким образом фрагмент полотна имеет полностью уникальную структуру, которую невозможно повторить. Тем самым уникальным становится и каждый флакон.
  • Сами духи, согласно описанию Bentley, предназначены для современных городских авантюристов. В их аромате присутствуют ноты фиалки и цитрусовых, лаванды, лакрицы, сухофруктов и бессмертника.
  • Momentum Unbreakable уже можно купить по цене 69,5 фунтов (около 85 долларов) за 100-миллилитровый флакон.

В середине октября о выпуске фирменных духов объявил Илон Маск. Новый аромат под необычным названием «Жжёные волосы» выпущен от лица тоннелестроительной компании The Boring Company.

Пользуетесь духами?

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