Компания Bentley выпустила коллекцию необычных ёлочных игрушек (из материалов для интерьеров Bentley)

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Компания Bentley показала, как Continental GT (круто) ездит в управляемом заносе
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Специалисты и ученики завода Bentley в Крю разработали коллекцию из 12 рождественских украшений, которые можно повесить на ёлку. А сама компания сняла об этом предновогодний микрофильм, в котором сотрудники для того, чтобы выпустить игрушки, превращаются в эльфов Санта Клауса. Украшения частично изготовлены из тех же материалов, которые используются в отделке интерьеров автомобилей Bentley.
В мае нынешнего года компания Bentley анонсировала ещё один необычный аксессуар — беговел для самых юных «пилотов». Он базируется на раме из магния и выполнен в соответствии с фирменным дизайнерским стилем.