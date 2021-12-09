Компания Bentley выпустила коллекцию необычных ёлочных игрушек (из материалов для интерьеров Bentley)

Специалисты и ученики завода Bentley в Крю разработали коллекцию из 12 рождественских украшений, которые можно повесить на ёлку. А сама компания сняла об этом предновогодний микрофильм, в котором сотрудники для того, чтобы выпустить игрушки, превращаются в эльфов Санта Клауса. Украшения частично изготовлены из тех же материалов, которые используются в отделке интерьеров автомобилей Bentley.