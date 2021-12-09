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Компания Bentley выпустила коллекцию необычных ёлочных игрушек (из материалов для интерьеров Bentley)

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Дмитрий Елизаров

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Специалисты и ученики завода Bentley в Крю разработали коллекцию из 12 рождественских украшений, которые можно повесить на ёлку. А сама компания сняла об этом предновогодний микрофильм, в котором сотрудники для того, чтобы выпустить игрушки, превращаются в эльфов Санта Клауса. Украшения частично изготовлены из тех же материалов, которые используются в отделке интерьеров автомобилей Bentley.

  • По большей части игрушки изображают традиционные рождественские сюжеты — новогодние ёлки, оленя и снежинки. Однако на одной из них запечатлён логотип компании, а образ другой вдохновлён вентиляционными дефлекторами.
  • Кожа на украшениях прошита вручную, а деревянный шпон позаимствован непосредственно из заводского цеха, где изготавливают детали и аксессуары для автомобильных салонов. В целом помимо традиционного сувенирного предназначения коллекция призвана ещё и продемонстрировать широкий спектр натуральных материалов, которые использует Bentley.
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  • Наборы игрушек выпустят небольшим тиражом, а один из них выставят в Великобритании на благотворительный предпраздничный аукцион. Цена набора не сообщается.

В мае нынешнего года компания Bentley анонсировала ещё один необычный аксессуар — беговел для самых юных «пилотов». Он базируется на раме из магния и выполнен в соответствии с фирменным дизайнерским стилем.

Уже украсили новогоднюю ёлку?

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