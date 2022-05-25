Bentley предложила для своих автомобилей отделку интерьера, снижающую стресс

В исполнение Azure будут включены особо комфортные сиденья. Они регулируются по 22 направлениям и имеют 6 программ массажа, которые противодействуют ощущению усталости.

Д

ля повышения ездового комфорта Bentley Azure по умолчанию оснастят системой противодействия кренам кузова с активными стабилизаторами, комплексом водительских ассистентов и системой ночного видения с распознаванием пешеходов и велосипедистов.