Bentley предложила для своих автомобилей отделку интерьера, снижающую стресс
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley объявила о появлении нового варианта отделки интерьеров и комплектации своих моделей, который разработан с участием неврологов, нейробиологов и так называемых «специалистов по благополучию». Эту линейку назвали Azure в честь одной из прошлых моделей Bentley. Новые интерьерные технологии призваны повышать чувство комфорта, снижать стресс и утомляемость, а также усиливать ощущение защищённости. Вариант исполнения Azure будет доступен для всех моделей Bentley, включая новейшую длиннобазную Bentayga.
- Для линейки Azure при помощи консультантов были подобраны особые материалы отделки — дерево, кожа и ткань успокаивающих цветов и фактур. К примеру, оттенков кожи выбрано 15, а основными вариантами шпона станут три особых породы ореховых деревьев, выделенных за создаваемое ими «чувство спокойствия». Кроме того, для Bentley серии Azure разработана особая конфигурация строчки на сиденьях.
- В исполнение Azure будут включены особо комфортные сиденья. Они регулируются по 22 направлениям и имеют 6 программ массажа, которые противодействуют ощущению усталости. Для повышения ездового комфорта Bentley Azure по умолчанию оснастят системой противодействия кренам кузова с активными стабилизаторами, комплексом водительских ассистентов и системой ночного видения с распознаванием пешеходов и велосипедистов.
- Внешне такие модели будут отличаться особой хромированной отделкой, оригинальными 22-дюймовыми колёсами и шильдиками с названием серии.
Ещё одним фактором, провоцирующим состояние стресса, в Bentley назвали дорожный шум и вибрации автомобиля во время движения. По данным исследований, которые приводит компания, люди, постоянно подвергающиеся воздействию шума сильнее 70 децибел, на 65% больше подвержены депрессии. В качестве отдельной меры противостояния этому фактору компания упоминает длиннобазную версию Bentayga, в которой шума и вибраций до 27% меньше, чем у конкурентов. В целом новую линейку Azure, направленную на комфорт и спокойствие, компания называет полной противоположностью «драйверской» линейке Speed.