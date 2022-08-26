Bentley строит в Майами 61-этажный дом с лифтом для машин в каждую квартиру

Подъёмник назвали

Dezervator

в честь создавшей их компании

Dezer

Development

. В доме их четыре, каждый рассчитан на один автомобиль. Лифт работает до самого последнего 61-го этажа. Водителю и пассажирам салон можно не покидать: они поднимутся в квартиру прямо в своей машине.