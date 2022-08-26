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Bentley строит в Майами 61-этажный дом с лифтом для машин в каждую квартиру
Новости

Кирилл Малышев

На побережье Майами британская компания Bentley возводит 228-метровую жилую башню. Каждой квартире полагается свой гараж, причём не на цоколе, а непосредственно на этаже. Доставлять автомобили будут четыре специально разработанных грузовых лифта.

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  • Подъёмник назвали Dezervator в честь создавшей их компании Dezer Development. В доме их четыре, каждый рассчитан на один автомобиль. Лифт работает до самого последнего 61-го этажа. Водителю и пассажирам салон можно не покидать: они поднимутся в квартиру прямо в своей машине.
  • На автомобиле разместят RFID-метку, по которой система управления домом будет его распознавать. Она поймёт, в какую квартиру нужно поднять машину и включит подсветку, подсказывающую дорогу до нужного лифта. Никаких кнопок водителю нажимать не нужно, всё происходит в полностью автоматическом режиме.
  • На нижних этажах, где расположены общественные пространства ЖК, стены сделаны прозрачными, и пассажиры смогут насладиться живописным видом. В зависимости от конкретной квартиры гараж рассчитан на три или четыре автомобиля и имеет площадь 106 или 144 квадратных метра. В каждом есть зарядная станция для электромобиля.
  • Дом достроят в 2026 году. Квартиры в нём на сегодня стоят от 4,2 миллиона долларов.

На  удлинённой версии Bentley Bentayga дебютировали самые продвинутые автомобильные кресла в мире. В них предусмотрено 22 регулировки и 177 точек настройки давления, а также есть полноценный климат-контроль с измерением температуры и влажности каждые 25 миллисекунд.

Хотели бы гараж прямо в квартире?

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