Bentley строит в Майами 61-этажный дом с лифтом для машин в каждую квартиру

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АвтоВАЗ запустил продажи «антикризисной» Lada Niva Travel
Кирилл Малышев
На побережье Майами британская компания Bentley возводит 228-метровую жилую башню. Каждой квартире полагается свой гараж, причём не на цоколе, а непосредственно на этаже. Доставлять автомобили будут четыре специально разработанных грузовых лифта.
На удлинённой версии Bentley Bentayga дебютировали самые продвинутые автомобильные кресла в мире. В них предусмотрено 22 регулировки и 177 точек настройки давления, а также есть полноценный климат-контроль с измерением температуры и влажности каждые 25 миллисекунд.