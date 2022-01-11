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Bentley стала самой популярной люксовой маркой в мире (и, возможно, в России)

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Дмитрий Елизаров

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Компания Bentley подвела итоги продаж 2021 года: всего британская марка реализовала 14 659 машин, что, как утверждают в компании, позволило ей считаться самым востребованным люксовым автобрендом как в России, так и в мире. Ближайшей новинкой Bentley на российском рынке станет гибридная версия седана Flying Spur — купить её можно будет уже в нынешнем году.

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  • В России результаты Bentley сопоставимы с продажами Rolls-Royce: и та, и другая марки передали клиентам в 2021 году более трёхсот автомобилей, хотя Bentley заявила о своих достижениях при помощи формулировки «более 330». Это на 11% больше, чем в прошлом году. Самой востребованной моделью марки в нашей стране назван кроссовер Bentayga.
  • Более 14,5 тысяч автомобилей, проданных по всему миру, стали для Bentley новым рекордом: предыдущий по итогам продаж в 2020 году составлял 11 206 машин. Около 40% продаж обеспечила всё та же Bentayga. Второй по популярности моделью стал Continental GT: на долю купе и кабриолета пришлось 33% покупателей.
  • Рост популярности марка отмечает во всех основных регионах, включая Европу, Северную Америку, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом наиболее ударными темпами продажи марки шли в Китае: прирост составил 40%, причём по сравнению с 2020 годом, когда производитель также фиксировал в Поднебесной самый активный подъём среди всех рынков. При этом в США показатели Bentley прибавились на 39%, в Азии — на 37%.

Компания Rolls-Royce — прямой конкурент Bentley — тоже отчиталась о рекордных продажах в прошлом году. Однако общие показатели Rolls-Royce заметно ниже: британцы передали клиентам только 5586 машин.

И всё-таки, Bentley или Rolls-Royce?

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