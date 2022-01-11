Bentley стала самой популярной люксовой маркой в мире (и, возможно, в России)

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Компания Bentley подвела итоги продаж 2021 года: всего британская марка реализовала 14 659 машин, что, как утверждают в компании, позволило ей считаться самым востребованным люксовым автобрендом как в России, так и в мире. Ближайшей новинкой Bentley на российском рынке станет гибридная версия седана Flying Spur — купить её можно будет уже в нынешнем году.
Компания Rolls-Royce — прямой конкурент Bentley — тоже отчиталась о рекордных продажах в прошлом году. Однако общие показатели Rolls-Royce заметно ниже: британцы передали клиентам только 5586 машин.