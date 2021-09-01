Bentley разработала продвинутую медиасистему со съёмными экранами для задних пассажиров

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Дмитрий Елизаров
Компания Bentley анонсировала новый медиакомплекс под названием Rear Entertainment, созданный специально для задних пассажиров седана Flying Spur и кроссовера Bentayga. Его основными достоинствами станут два съёмных дисплея высокой чёткости и расширенные возможности беспроводной интеграции пользовательских устройств.
Последней новинкой Bentley в области фирменных аксессуаров стали особо крупные колёсные диски из карбона. 22-дюймовые колёса компания называет самыми большими углепластиковыми дисками в мире.