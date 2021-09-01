Bentley разработала продвинутую медиасистему со съёмными экранами для задних пассажиров

Компания Bentley анонсировала новый медиа­комплекс под названием Rear Entertainment, созданный специально для задних пассажиров седана Flying Spur и кроссовера Bentayga. Его основными достоин­ствами станут два съёмных дисплея высокой чёткости и расширенные возмож­ности беспроводной интеграции пользователь­ских устройств.