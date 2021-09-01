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Bentley разработала продвинутую медиасистему со съёмными экранами для задних пассажиров
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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley анонсировала новый медиа­комплекс под названием Rear Entertainment, созданный специально для задних пассажиров седана Flying Spur и кроссовера Bentayga. Его основными достоин­ствами станут два съёмных дисплея высокой чёткости и расширенные возмож­ности беспроводной интеграции пользователь­ских устройств.

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  • Состав системы включает в себя два монитора диагональю 10,1 дюйма с разреше­нием 1920x1080 пикселей. Крепятся они к подголовникам задних сидений при помощи кронштейнов, которые включают в себя и разъёмы для питания. При этом и мониторы, и кронштейны можно снять.
  • Интерфейс системы позволяет интегрировать в её состав устройства, принесённые пассажирами с собой: на мониторах можно «отзеркалить» дисплеи смартфонов, реализуя тот же самый функционал, включая всплывающие окна и уведомления. Кроме того, система поддер­живает передачу медийного контента с мобильных устройств на дисплеи: можно открыть со смартфона доступ к Amazon Prime или Apple TV и смотреть изображение на экране автомобиля. Доступ к стриминго­вому сервису Netflix включён в состав системы Rear Entertainment по умолчанию.
  • Звуковое сопровождение при этом будет воспроизводиться через бортовую акустику Naim мощностью до 2200 Вт, а за синхрони­зацией звука и изображения электроника проследит при помощи встроенного в заднюю часть салона микрофона. Помимо этого, система позволяет подключить наушники либо по протоколу Bluetooth, либо по проводам.
  • Наконец, дисплеи оснащены портом HDMI, через который к мониторам подключается, например, игровая консоль. Обновления программного обеспечения Rear Entertainment будет получать «по воздуху».

Последней новинкой Bentley в области фирменных аксес­суаров стали особо крупные колёсные диски из карбона. 22-дюймовые колёса компания называет самыми большими угле­пластико­выми дисками в мире.

А в вашей машине есть развлечения для задних пассажиров?

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