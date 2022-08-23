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Bentley разработала горизонтальную бутылку для виски
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Дмитрий Елизаров

Дизайнеры компании Bentley и известной шотландской винокурни Macallan представили совместную разработку — необычную бутылку для напитков. Она выполнена с применением тех же материалов, что используются в автомобилях Bentley, и будет задействована для выпуска лимитированной партии виски Horizon, который ещё предстоит изготовить.

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  • Горизонтальное расположение бутылки должно ассоциироваться с горизонтальными же силуэтами автомобилей Bentley. Сама бутылка сделана из стекла, но при этом окружена необычным трёхмерным элементом, который сам по себе напоминает арт-объект.
  • Его изготавливают из переработанных и экологически чистых материалов. К примеру, в производстве используются медь от заброшенных перегонных кубов, найденных на территории винокурни Macallan, а также особый алюминий, дерево и кожа. Аналогичные материалы задействуют в отделке интерьеров Bentley, например, в представленном недавно Batur.
  • Односолодовый виски The Horizon («Горизонт»), который будут разливать в эти бутылки, ещё в процессе созревания: продажи необычного продукта стартуют только летом следующего года.

Ранее собственный дизайн для бутылки представила компания Bugatti. Её карбоновый сосуд посвящён гиперкару Bolide и предназначен для особого сорта шампанского.

Что важнее — дизайн упаковки или качество напитка?

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