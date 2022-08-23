Bentley разработала горизонтальную бутылку для виски

Материал по теме
Rolls-Royce выпустил ящик с выдвижным подносом — это набор для хранения сигар и виски
Skoda показала концепт-кар Vision 7S — так будут выглядеть будущие модели чешской марки
Дмитрий Елизаров
Дизайнеры компании Bentley и известной шотландской винокурни Macallan представили совместную разработку — необычную бутылку для напитков. Она выполнена с применением тех же материалов, что используются в автомобилях Bentley, и будет задействована для выпуска лимитированной партии виски Horizon, который ещё предстоит изготовить.
Ранее собственный дизайн для бутылки представила компания Bugatti. Её карбоновый сосуд посвящён гиперкару Bolide и предназначен для особого сорта шампанского.