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Bentley разных поколений сравнили в дрэге: самому старому — 93 года
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Дмитрий Елизаров

Канал Carwow опубликовал видеоотчёт о необычном дрэг-заезде, который уже назвал «самым дорогим дрэгом в истории». Участие в нём принимали только автомобили марки Bentley, но выпущенные в разное время — от совершенно нового Continental GT Speed до Bentley Blower, который появился на свет 93 года назад.

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  • Родстер Bentley Blower оказался не только самым пожилым, но и самым маломощным и самым дорогим участником заезда. Его компрессорный 4,0-литровый мотор развивает 240 л.с. и 350 Нм, а стоит этот экземпляр 20 миллионов фунтов (23 миллиона долларов).
  • На втором месте по цене новый Bentley Continental GT Speed — около 260 тысяч долларов. Он оснащён W12 объёмом 6,0 литра, который обеспечивает 659 л.с. и 900 Нм. Прочие участники заезда — это купе Bentley Continental R (420 л.с., 880 Нм) и седан Turbo R (302 л.с. и 660 Нм) совокупной стоимостью около 220 тысяч долларов.
  • В первом заезде автомобили пришли к финишу в «возрастном» порядке — от самого молодого к самому старому. Пилот Blower попросил о реванше, но со второй попытки ситуация не изменилась. Bentley Continental GT Speed проехал 402 метра за 11,4 секунды, время раритетного родстера ценой более 20 миллионов долларов — 21,3 секунды. Аналогичной оказалась расстановка участников и при заезде на дистанцию в полмили (804 метра) при старте «с ходу» — со скорости 80 км/ч.

Сама компания Bentley ещё в 2020 году анонсировала проект по временному возрождению модели Blower. План британцев включал сборку всего 12 реплик знаменитого родстера по оригинальным чертежам и технологиям.

Финал немного предсказуем, верно?

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