Bentley разных поколений сравнили в дрэге: самому старому — 93 года

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Близкий к серийному пикап Tesla Cybertruck попал на видео
Дмитрий Елизаров
Канал Carwow опубликовал видеоотчёт о необычном дрэг-заезде, который уже назвал «самым дорогим дрэгом в истории». Участие в нём принимали только автомобили марки Bentley, но выпущенные в разное время — от совершенно нового Continental GT Speed до Bentley Blower, который появился на свет 93 года назад.
Сама компания Bentley ещё в 2020 году анонсировала проект по временному возрождению модели Blower. План британцев включал сборку всего 12 реплик знаменитого родстера по оригинальным чертежам и технологиям.