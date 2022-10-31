Bentley разных поколений сравнили в дрэге: самому старому — 93 года

В первом заезде автомобили пришли к финишу в «возрастном» порядке — от самого молодого к самому старому. Пилот Blower попросил о реванше, но со второй попытки ситуация не изменилась. Bentley Continental GT Speed проехал 402 метра за 11,4 секунды, время раритетного родстера ценой более 20 миллионов долларов — 21,3 секунды. Аналогичной оказалась расстановка участников и при заезде на дистанцию в полмили (804 метра) при старте «с ходу» — со скорости 80 км/ч.