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Компания Bentley рассказала о носовой фигурке Flying B, которую выбирают 97 процентов покупателей
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Александр Орехов

Компания Bentley опубликовала рассказ о своём знаменитом маскоте — носовой фигурке Flying B. Производитель использует подобные эмблемы с середины двадцатых годов прошлого века, нынешний вариант дизайна — уже шестой по счёту. Он дебютировал в 2019 году с новым Flying Spur.

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  • Фигурка отлита в компании Lestercast Ltd из нержавеющей стали с добавлением молибдена единой деталью. Она устойчива к экстремальным температурам и коррозии, снабжена электроприводом (впервые в истории) и хрустальными крылышками с подсветкой, которая загорается синхронно с головными фарами.
  • Производство одной Flying B занимает 11 недель — от изготовления восковой болванки в пресс-форме до получения готового изделия. При этом технология, которую обычно используют, например, для выпуска лопаток газовых турбин, позволяет обеспечить соблюдение более жестких допусков, делать более тонкие элементы и добиться максимально чистой поверхности.
  • Маскот полируется вручную до зеркального блеска, в качестве альтернативы предлагается глянцево-чёрный вариант. Фигурка входит в стандартную комплектацию Flying Spur Mulliner, для прочих версий она доступна в качестве опции: по данным Bentley, за эмблему готовы доплатить 97 процентов всех покупателей седана.

Ранее в этом году один из главных конкурентов Bentley — Rolls-Royce — представил новую версию фирменной статуэтки «Дух экстаза». Ей изменили положение тела и высоту, чтобы снизить коэффициент аэродинамического сопротивления, что особенно важно для батарейных машин. Первым новую фигурку получило купе Spectre.

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