Компания Bentley рассказала о носовой фигурке Flying B, которую выбирают 97 процентов покупателей

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Александр Орехов
Компания Bentley опубликовала рассказ о своём знаменитом маскоте — носовой фигурке Flying B. Производитель использует подобные эмблемы с середины двадцатых годов прошлого века, нынешний вариант дизайна — уже шестой по счёту. Он дебютировал в 2019 году с новым Flying Spur.
Ранее в этом году один из главных конкурентов Bentley — Rolls-Royce — представил новую версию фирменной статуэтки «Дух экстаза». Ей изменили положение тела и высоту, чтобы снизить коэффициент аэродинамического сопротивления, что особенно важно для батарейных машин. Первым новую фигурку получило купе Spectre.