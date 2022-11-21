Компания Bentley рассказала о носовой фигурке Flying B, которую выбирают 97 процентов покупателей

Фигурка отлита в компании Lestercast Ltd из нержавеющей стали с добавлением молибдена единой деталью. Она устойчива к экстремальным температурам и коррозии, снабжена электроприводом (впервые в истории) и хрустальными крылышками с подсветкой, которая загорается синхронно с головными фарами.

Производство одной Flying B занимает 11 недель — от изготовления восковой болванки в пресс-форме до получения готового изделия. При этом технология, которую обычно используют, например, для выпуска лопаток газовых турбин, позволяет обеспечить соблюдение более жестких допусков, делать более тонкие элементы и добиться максимально чистой поверхности.

Маскот полируется вручную до зеркального блеска, в качестве альтернативы предлагается глянцево-чёрный вариант. Фигурка входит в стандартную комплектацию Flying Spur Mulliner, для прочих версий она доступна в качестве опции: по данным Bentley, за эмблему готовы доплатить 97 процентов всех покупателей седана.

Ранее в этом году один из главных конкурентов Bentley — Rolls-Royce — представил новую версию фирменной статуэтки «Дух экстаза». Ей изменили положение тела и высоту, чтобы снизить коэффициент аэродинамического сопротивления, что особенно важно для батарейных машин. Первым новую фигурку получило купе Spectre.