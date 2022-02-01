Bentley приглашает на 4-дневную экскурсию по цене Kia Rio

Компания Bentley объявила о необычном экскурсионном туре по Великобритании, организацию которого взяла на себя. Его участники проедут на автомобилях Bentley по самым живописным местам страны и будут останавливаться на ночлег в уникальных исторических зданиях. Цена четырёхдневной поездки, как уточняет Carscoops, — 11 350 фунтов. Это чуть больше миллиона рублей или эквивалент рекомендованной базовой стоимости нового Kia Rio в России.