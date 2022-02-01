Оставить коммент

Hyundai отзовёт кроссоверы Santa Fe: у них переворачиваются приборы

Bentley приглашает на 4-дневную экскурсию по цене Kia Rio

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Bentley объявила о необычном экскурсионном туре по Великобритании, организацию которого взяла на себя. Его участники проедут на автомобилях Bentley по самым живописным местам страны и будут останавливаться на ночлег в уникальных исторических зданиях. Цена четырёхдневной поездки, как уточняет Carscoops, — 11 350 фунтов. Это чуть больше миллиона рублей или эквивалент рекомендованной базовой стоимости нового Kia Rio в России.

1/5
  • Стартует тур в Крю, где состоятся экскурсия по заводу Bentley и ужин, приготовленный из органических продуктов, собранных в радиусе 40 километров от фабрики. А закончится — в Шотландии, причём финал поездки предусматри­вает посещение как роскошных ресторанов, так и знаменитой винокурни Macallan.
  • Разделяют старт и финиш примерно 400 миль (порядка 640 километров), причём маршрут будет проложен по максимально живописным дорогам через горы и национальные парки. Программа тура включает в себя не только осмотр исторических досто­примечатель­ностей и гастро­номические эксперименты, но и, к примеру, наблюдение за звёздным небом под руковод­ством королевского астронома, а также посещение частной коллекции произведений искусства.
  • Передвигаться участники путешествия будут на современных моделях Bentley — Continental GT, Flying Spur и Bentayga. Примечательно, что предназначен тур в том числе для тех, у кого пока собственных Bentley нет.

Ранее компания сообщала о намерении сделать своё производство автомобилей полностью климатически нейтральным, а модельную линию — перевести на электротягу. Это произойдёт в 2030 году, а с 2025‑го Bentley начнёт выводить на рынок по одному электромобилю в год.

Хотели бы поучаствовать в таком путешествии?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я