Bentley приглашает на 4-дневную экскурсию по цене Kia Rio

Компания Bentley объявила о необычном экскурсионном туре по Великобритании, организацию которого взяла на себя. Его участники проедут на автомобилях Bentley по самым живописным местам страны и будут останавливаться на ночлег в уникальных исторических зданиях. Цена четырёхдневной поездки, как уточняет Carscoops, — 11 350 фунтов. Это чуть больше миллиона рублей или эквивалент рекомендованной базовой стоимости нового Kia Rio в России.
- Стартует тур в Крю, где состоятся экскурсия по заводу Bentley и ужин, приготовленный из органических продуктов, собранных в радиусе 40 километров от фабрики. А закончится — в Шотландии, причём финал поездки предусматривает посещение как роскошных ресторанов, так и знаменитой винокурни Macallan.
- Разделяют старт и финиш примерно 400 миль (порядка 640 километров), причём маршрут будет проложен по максимально живописным дорогам через горы и национальные парки. Программа тура включает в себя не только осмотр исторических достопримечательностей и гастрономические эксперименты, но и, к примеру, наблюдение за звёздным небом под руководством королевского астронома, а также посещение частной коллекции произведений искусства.
- Передвигаться участники путешествия будут на современных моделях Bentley — Continental GT, Flying Spur и Bentayga. Примечательно, что предназначен тур в том числе для тех, у кого пока собственных Bentley нет.
Ранее компания сообщала о намерении сделать своё производство автомобилей полностью климатически нейтральным, а модельную линию — перевести на электротягу. Это произойдёт в 2030 году, а с 2025‑го Bentley начнёт выводить на рынок по одному электромобилю в год.