Представлен заряженный седан Bentley Flying Spur Speed: 3,8 секунды до сотни и самые большие тормоза

Двигатель

работает с восьмиступенчатым «роботом» ZF и системой полного привода, распределяющим тягу по осям в зависимости от режима настроек. К примеру, в режимах работы силовой установки Comfort и Bentley на переднюю ось приходится до 480 Нм, а в режиме Sport тяга на передних колёсах ограничивается 280 Нм: это придаёт поведению седана более заднеприводный характер.