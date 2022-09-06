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Представлен заряженный седан Bentley Flying Spur Speed: 3,8 секунды до сотни и самые большие тормоза
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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley представила самую драйверскую версию седана Flying Spur с обозначением Speed. Четырёхдверка получит самую мощную модификацию фирменного W12 и сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Помимо мощного двигателя версия Speed будет отличаться и другими механическими доработками, включая 420-миллиметровые тормозные диски, — самые крупные среди металлических серийных.

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  • Bentley Flying Spur Speed заменит в семействе стандартный Flying Spur с 12-цилиндровым мотором. Новинку оснастят двигателем, развивающим 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента: это на 85 л.с. и 130 Нм больше, чем у стоящего на ступеньку ниже Flying Spur S.
  • Двигатель работает с восьмиступенчатым «роботом» ZF и системой полного привода, распределяющим тягу по осям в зависимости от режима настроек. К примеру, в режимах работы силовой установки Comfort и Bentley на переднюю ось приходится до 480 Нм, а в режиме Sport тяга на передних колёсах ограничивается 280 Нм: это придаёт поведению седана более заднеприводный характер.
  • В комплектацию Flying Spur Speed войдут также полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. До 100 км/ч новинка ускорится за 3,8 секунды, а максимальная скорость седана составляет 333 км/ч.
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  • Опознать версию Speed помимо тематических шильдиков можно будет по затемнённым деталям экстерьера и оригинальным 22-дюймовым колёсным дискам. Опционально Bentley предложит набор карбоновых аэродинамических деталей и пакет Blackline, который подразумевает замену кузовного хрома на чёрные акценты.
  • Для отделки интерьера помимо традиционных кожи и нескольких видов дерева Bentley предусмотрела синтетическую ткань Dinamica Pure, которая на 73% состоит из переработанного полиэстера. Ещё одно отличие интерьера — модернизированная графика цифровой приборной панели.
  • Цены на Flying Spur Speed компания не приводит, но ожидает, что основными рынками сбыта для новинки станут США, Европа и Ближний Восток. В Россию после введения санкций автомобили Bentley не поставляются.

Ещё одна модификация Flying Spur Mulliner, для которой пока доступен двигатель W12, — это особо роскошное исполнение Mulliner. Его представили летом прошлого года: такой седан отличается уникальной хромированной отделкой кузова и оригинальной отделкой салона с ручной ромобвидной вышивкой.

Если Bentley, то спортивный или роскошный?

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