Марка Bentley показала самые большие карбоновые диски в мире

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Дмитрий Елизаров
Компания Bentley и «придворное» ателье Mulliner объявили о скором начале приёма заказов на 22-дюймовые колёсные диски из карбона: они станут самыми крупными серийными колёсами такого типа в мире. На разработку дисков вместе с компанией Bucci Composites у Bentley ушло пять лет. Цена опции пока не называется.
Карбоновыми колёсными дисками оснастят и заряженную версию Chevrolet Corvette. Кроме того, такая опция доступна для Ford Mustang Shelby GT500 — 20-дюймовые диски предлагаются и по отдельности (по цене от 7400 долларов), и как часть пакета Carbon Fiber Track.