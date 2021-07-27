Марка Bentley показала самые большие карбоновые диски в мире

Компания Bentley и «придворное» ателье Mulliner объявили о скором начале приёма заказов на 22-дюймовые колёсные диски из карбона: они станут самыми крупными серийными колёсами такого типа в мире. На разработку дисков вместе с компанией Bucci Composites у Bentley ушло пять лет. Цена опции пока не называется.