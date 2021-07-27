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Марка Bentley показала самые большие карбоновые диски в мире

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley и «придворное» ателье Mulliner объявили о скором начале приёма заказов на 22-дюймовые колёсные диски из карбона: они станут самыми крупными серийными колёсами такого типа в мире. На разработку дисков вместе с компанией Bucci Composites у Bentley ушло пять лет. Цена опции пока не называется.

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  • Bentley среди достоинств новых колёсных дисков приводит снижение неподрессоренных масс: каждое колесо на 6 килограммов легче обычного. Следствием этого станут улучшенная управляемость и более эффективное торможение.
  • Кроме того, такие колёса безопаснее традиционных дисков из металлических сплавов. При сильном ударе о препятствие легкосплавный диск раскалывается, что приводит к взрывному разрушению покрышки и возможной потере управления. Карбоновое колесо в аналогичной ситуации обеспечивает медленный отток воздуха, и это позволяет прогнозируемо замедлиться.
  • Наконец, диск из композитных материалов оказывается более жёстким, чем традиционный: это обеспечивает более плотный контакт покрышки с покрытием и снижает её износ.
  • Диски прошли испытания в рамках сертификации по программе немецкой технической инспекции  TÜV: утверждается, что это первый подобный случай для неметаллических колёсных дисков в мире. Заказать такие колёса можно будет в конце нынешнего года.

Карбоновыми колёсными дисками оснастят и заряженную версию Chevrolet Corvette. Кроме того, такая опция доступна для Ford Mustang Shelby GT500 — 20-дюймовые диски предлагаются и по отдельности (по цене от 7400 долларов), и как часть пакета Carbon Fiber Track.

Заменили бы свои колёса на карбоновые?

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