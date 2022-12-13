Компания Bentley поставила рекорд по производству мёда

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Дмитрий Елизаров
Компания Bentley заявила, что её Центр передового опыта по производству мёда добился рекордных результатов: в 2022 году выпущена тысяча банок мёда, сгенерированного проживающими на территории фирмы пчёлами. Купить такой мёд невозможно, его предлагают только гостям предприятия в Крю в качестве особого подарка.
Последней компанией среди премиальных производителей, обративших внимание на мёд, стала Lamborghini. О работе собственной пасеки компания рассказала в октябре нынешнего года. Производством фирменного мёда занимаются также Porsche и Rolls-Royce, причём их пасеки заметно масштабнее, чем у Bentley.