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Компания Bentley поставила рекорд по производству мёда
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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley заявила, что её Центр передового опыта по производству мёда добился рекордных результатов: в 2022 году выпущена тысяча банок мёда, сгенерированного проживающими на территории фирмы пчёлами. Купить такой мёд невозможно, его предлагают только гостям предприятия в Крю в качестве особого подарка.

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  • Медовый проект компания именует Flying Bees «Летающие пчёлы». В названии проекта скрыта игра слов, так как логотип Bentley, парящая буква, которую размещают на капотах автомобилей, известен под названием Flying B.
  • Первые пчёлы появились в Крю в 2019 году. Тогда колония насчитывала 190 тысяч особей, сейчас их число превышает 600 тысяч. Обитают они в 10 ульях, за которыми следят пчеловоды из компании Buckley Bees. Компания утверждает, что мёд собирают, фильтруют и упаковывают с тем же вниманием к мельчайшим деталям, которое практикуется при сборке автомобилей.
  • Проект Flying Bees появился как часть инициативы Bentley по достижению углеродной нейтральности предприятия в Крю. Помимо разведения пчёл сотрудники компании практикуют уход за обитающими на территории ежами, а также высадку новых деревьев и цветов. Для улучшения флоры уже высажено, к примеру, более 5 тысяч луковиц нарциссов.

Последней компанией среди премиальных производителей, обративших внимание на мёд, стала Lamborghini. О работе собственной пасеки компания рассказала в октябре нынешнего года. Производством фирменного мёда занимаются также Porsche и Rolls-Royce, причём их пасеки заметно масштабнее, чем у Bentley.

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