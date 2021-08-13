Посмотрите на самый роскошный Bentley Flying Spur, созданный в ателье Mulliner

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Дмитрий Елизаров
Компания Bentley представила самую роскошную версию седана Flying Spur, который сейчас считается флагманской моделью бренда. Новая модификация разработана ателье Mulliner и отличается уникальными деталями в экстерьере, а также особой отделкой салона. Flying Spur Mulliner можно будет оснастить любым мотором, доступным для модели, — тем самым седан стал первой моделью Mulliner с гибридной установкой.
Bentley Flying Spur превратился в гибрид в июле нынешнего года. Совокупная отдача обоих его моторов составляет 544 л.с. и 750 Нм, а на электротяге такой седан может проехать до 40 километров.