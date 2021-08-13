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Посмотрите на самый роскошный Bentley Flying Spur, созданный в ателье Mulliner
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Bentley представила самую роскошную версию седана Flying Spur, который сейчас считается флагманской моделью бренда. Новая модификация разработана ателье Mulliner и отличается уникальными деталями в экстерьере, а также особой отделкой салона. Flying Spur Mulliner можно будет оснастить любым мотором, доступным для модели, — тем самым седан стал первой моделью Mulliner с гибридной установкой.

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  • Снаружи опознать Bentley Flying Spur Mulliner можно будет не только по особым шильдикам, но и по решётке радиатора с уникальным оформлением Double Diamond, а также по хромиро­ванным вставкам в передний бампер с новыми воздухо­водами. Кроме того, седан обзавёлся 22-дюймовыми колёсными дисками особого дизайна.
  • Для оформления салона предложат восемь оригинальных схем отделки, каждая из которых предусматривает сочетание трёх оттенков. Все варианты подразумевают использо­вание вышивки на креслах с ромбовидным рисунком Diamond-in-Diamond: каждый ромб вышивается вручную и состоит из 712 стежков.
  • Передняя панель седана получит серебряный хронометр Mulliner, приборную панель украсили новой графикой, а для задних пассажиров преду­смотрены откидные самовыравни­вающиеся столики с сервоприводом.
  • Моторная гамма Flying Spur Mulliner состоит из восьми- и двенадцати­цилиндровых моторов объёмом 4,0 и 6,0 литра соответ­ственно. С первым седан ускорится до 100 км﻿/﻿ч за 4,1 секунды, со вторым — за 3,8 секунды. При этом для новинки доступна и гибридная установка на базе 2,9-литрового V6, обеспечивающая разгон до сотни за 4,3 секунды при максимальной скорости 85 км﻿/﻿ч.

Bentley Flying Spur превратился в гибрид в июле нынешнего года. Совокупная отдача обоих его моторов составляет 544 л.с. и 750 Нм, а на электротяге такой седан может проехать до 40 километров.

Как считаете, похорошел Bentley Flying Spur?

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