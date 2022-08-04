Bentley почти доделала родстеры Bacalar и готовит новый эксклюзив
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley объявила о скором завершении сборки всей партии эксклюзивных родстеров Bacalar: из запланированных к производству 12 машин 8 уже переданы владельцам. Полученный опыт позволит ателье Mulliner сосредоточиться на следующем персональном проекте, подробности о котором Bentley объявит в ближайшее время.
- Появление родстера Bacalar ознаменовало трансформацию Mulliner из подразделения, занимающегося персонализацией серийных машин, в кузовное ателье. Bacalar базируется на шасси стандартного Continental GTC, но для родстера разработали уникальный карбоновый кузов. Кроме того, все дизайнерские решения по оформлению конкретного экземпляра принимаются специалистами совместно с заказчиком. Тем самым, по мнению Bentley, исключена возможность появления двух одинаковых Bacalar.
- Компания приводит в пример один из уже готовых родстеров. Его кузов окрашен в оранжевый цвет в сочетании с чёрными акцентами и углеродным волокном, а интерьер отделан кожей и алькантарой в чёрно-белой гамме с мандариновыми акцентами. Кроме того, для родстера разработали набор предметов багажа, оптимально размещающийся в багажнике.
У каждого Bentley Bacalar был свой владелец уже на момент официального дебюта модели в 2020 году. На создание каждого автомобиля у специалистов Mulliner уходит примерно полгода. Каким именно станет следующий проект ателье, пока не уточняется, но в Bentley уже заявили, что возможности подразделения ограничены только законами и воображением заказчика.