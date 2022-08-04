Россияне стали переходить на дешёвое каско с ремонтом подержанными запчастями

Bentley почти доделала родстеры Bacalar и готовит новый эксклюзив

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Bentley объявила о скором завершении сборки всей партии эксклюзивных родстеров Bacalar: из запланированных к производству 12 машин 8 уже переданы владельцам. Полученный опыт позволит ателье Mulliner сосредоточиться на следующем персональном проекте, подробности о котором Bentley объявит в ближайшее время.

Читайте нас в Дзене!
1/12
  • Появление родстера Bacalar ознаменовало трансформацию Mulliner из подразделения, занимающегося персонализацией серийных машин, в кузовное ателье. Bacalar базируется на шасси стандартного Continental GTC, но для родстера разработали уникальный карбоновый кузов. Кроме того, все дизайнерские решения по оформлению конкретного экземпляра принимаются специалистами совместно с заказчиком. Тем самым, по мнению Bentley, исключена возможность появления двух одинаковых Bacalar.
  • Компания приводит в пример один из уже готовых родстеров. Его кузов окрашен в оранжевый цвет в сочетании с чёрными акцентами и углеродным волокном, а интерьер отделан кожей и алькантарой в чёрно-белой гамме с мандариновыми акцентами. Кроме того, для родстера разработали набор предметов багажа, оптимально размещающийся в багажнике.

У каждого Bentley Bacalar был свой владелец уже на момент официального дебюта модели в 2020 году. На создание каждого автомобиля у специалистов Mulliner уходит примерно полгода. Каким именно станет следующий проект ателье, пока не уточняется, но в Bentley уже заявили, что возможности подразделения ограничены только законами и воображением заказчика.

Готовы переплачивать за индивидуальные решения на автомобиле?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение