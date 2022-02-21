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Bentley будет печатать детали для электрокаров на 3D-принтерах

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Дмитрий Елизаров

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Компания Bentley объявила о планах по расширению применения 3D-печати в производстве автомобилей. Британцы уже инвестировали в развитие этой технологии три миллиона фунтов, а в будущем собираются использовать 3D-печать для выпуска не только автомобильных комплектующих, но и деталей для персонализации автомобилей. Эти планы стали частью стратегии Bentley Beyond100, которая помимо декарбонизации производства предусматривает и переход на электротягу.

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  • Развитие аддитивных технологий позволило компании удвоить объёмы выпуска деталей, изготовленных при помощи 3D-печати: в 2021 году их число превысило 15 тысяч. Однако пока этими методами изготавливаются в основном рабочие приспособления и оснастка, а также некоторые компоненты для прототипов — к примеру, модели для тестирования в аэродинамической трубе.
  • По словам Питера Боша, одного из членов правления Bentley Motors, аддитивные технологии позволят сократить затраты и упростить множество производственных операций. В будущем Bentley планирует использовать 3D-печать для расширения возможностей персонализации автомобилей, хотя для каких элементов экстерьера и интерьера она будет применяться, пока неизвестно.

В ближайшие годы компания планирует активно развивать и электрическое направление. К 2030 году марка должна стать полностью климатически нейтральной, что означает как модернизацию производства (3D-печать позволит сократить количество отходов), так и перевод модельного ряда на электротягу. Первый серийный электрокар Bentley появится в 2025 году, а следом компания будет выводить на рынок по одной новинке на батарейках ежегодно.

Согласились бы с применением напечатанных деталей на вашем автомобиле?

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