Bentley будет печатать детали для электрокаров на 3D-принтерах

Компания Bentley объявила о планах по расширению применения 3D-печати в производстве автомобилей. Британцы уже инвестировали в развитие этой технологии три миллиона фунтов, а в будущем собираются использовать 3D-печать для выпуска не только автомобильных комплектующих, но и деталей для персонализации автомобилей. Эти планы стали частью стратегии Bentley Beyond100, которая помимо декарбонизации производства предусматривает и переход на электротягу.