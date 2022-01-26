Компания Bentley начала подготовку к производству первого электромобиля

Масштабные инвестиции в рамках нового проекта Dream Factory запланированы на десятилетний срок. Судя по официальному сообщению, потрачены средства будут как на создание новых производственных линий в Крю и разработку нового модельного ряда, так и на ряд мероприятий по достижению климатической нейтральности. Производитель намерен минимизировать собственное воздействие на окружающую среду: это касается, к примеру, использования воды и генерации отходов.

Обещано, что реформированная компания станет, по словам главы фирмы Эдриана Холлмарка, «эталоном не только в сфере роскошных автомобилей или устойчивого развития, но и во всех сферах деятельности».

Никаких подробностей о своём первом электромобиле Bentley при этом не раскрывает. Известно лишь, что собирать его будут в Великобритании, а старт производства намечен на 2025 год.

Весной 2021-го глава компании уточнял, что с высокой долей вероятности первым Bentley на батарейках станет вседорожник, хотя окончательного решения на тот момент принято не было. Между тем на официальном скетче, распространённом Bentley вместе с нынешним объявлением об инвестициях, просматриваются футуристичные четырёхдверные кузова. Разработка новинки ведётся в рамках Project Artemis, в котором участвуют сразу несколько брендов концерна Volkswagen — в первую очередь Porsche и Audi.