Bentley Mulsanne станет роскошным флагманским купе на батарейках

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Дмитрий Елизаров
Bentley вернёт в модельную линейку ныне отсутствующее название Mulsanne. Как пишет Autocar, так назовут новую флагманскую модель компании. Суперроскошный электрокар при этом получит кузов купе в отличие от седана Mulsanne, который сняли с производства в 2020 году. Дебют прототипа намечен на конец нынешнего года.
Новинка станет первым электрокаром Bentley в рамках новой стратегии Five-in-Five. Она предусматривает ежегодный вывод на рынок электрической новинки в период с 2025 по 2030 годы. К концу десятилетия Bentley рассчитывает радикально сократить объёмы вредных выбросов: «зелёными» станут не только автомобили марки, но и её заводы.