Bentley Mulsanne станет роскошным флагманским купе на батарейках

Издание предполагает, что выбор необычного типа кузова связан с актуальными рыночными предложениями. Седаны теряют популярность в отличие от кроссоверов, однако вседорожник в линейке марки уже есть. Это модель Bentayga, которая обеспечивает компании около половины всех продаж. Поэтому возвращение бренда в сегмент больших сверхроскошных автомобилей станет ещё и попыткой сделать флагманской моделью купе, а не седан.