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Bentley Mulsanne станет роскошным флагманским купе на батарейках

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Дмитрий Елизаров

Bentley вернёт в модельную линейку ныне отсутствующее название Mulsanne. Как пишет Autocar, так назовут новую флагманскую модель компании. Суперроскошный электрокар при этом получит кузов купе в отличие от седана Mulsanne, который сняли с производства в 2020 году. Дебют прототипа намечен на конец нынешнего года.

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  • Электромобиль будет базироваться на платформе, которая сейчас разрабатывается инженерами VW Group. В проекте участвуют специалисты марок Audi и Bentley. Как отметил глава компании Эдриан Холлмарк, вовлечённость инженеров Bentley в процесс разработки с самого начала позволит учесть в архитектуре требования, которые предъявляются к машинам люксового сегмента.
  • Издание предполагает, что выбор необычного типа кузова связан с актуальными рыночными предложениями. Седаны теряют популярность в отличие от кроссоверов, однако вседорожник в линейке марки уже есть. Это модель Bentayga, которая обеспечивает компании около половины всех продаж. Поэтому возвращение бренда в сегмент больших сверхроскошных автомобилей станет ещё и попыткой сделать флагманской моделью купе, а не седан.
  • Никаких технических деталей Bentley пока не распространяет. При этом предполагается, что уровень технологической оснащённости, который компания заложит в новый Mulsanne, позволит ему сохранять позицию флагмана до 2030 года.

Новинка станет первым электрокаром Bentley в рамках новой стратегии Five-in-Five. Она предусматривает ежегодный вывод на рынок электрической новинки в период с 2025 по 2030 годы. К концу десятилетия Bentley рассчитывает радикально сократить объёмы вредных выбросов: «зелёными» станут не только автомобили марки, но и её заводы.

Купе вместо седана — как считаете, сработает?

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