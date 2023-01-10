Bentley и Rolls-Royce отчитались о рекордных продажах в 2022 году, несмотря на уход из России

Результаты Rolls-Royce значительно скромнее — 6021 автомобиль, хотя компания также отмечает, что итоги года впервые преодолели шеститысячную планку (в 2021-м было реализовано 5586 машин). Конкретных результатов по каждой модели Rolls-Royce не приводит, но уточняет, что самой популярной моделью снова стал кроссовер Cullinan, а самым крупным рынком — США. При этом популярность британского бренда заметными темпами росла в Китае и Европе, а Ближний Восток стал лидером по заказам, подразумевающим высокий уровень персонализации.