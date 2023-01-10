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Bentley и Rolls-Royce отчитались о рекордных продажах в 2022 году, несмотря на уход из России
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Дмитрий Елизаров

Компании Rolls-Royce и Bentley опубликовали отчёты о продажах по итогам 2022 года. Если в 2021-м, который стал рекордным для обеих люксовых марок, свою долю в достижение результатов вносили и российские покупатели, то в 2022-м санкции заблокировали поставки автомобилей этих брендов в нашу страну. Несмотря на это, обе компании смогли обновить рекорды.

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  • Продажи Bentley по итогам года впервые превысили отметку 15 тысяч автомобилей, составив 15 174 единицы. Шестой год подряд самой популярной моделью компании остаётся кроссовер Bentayga, на который в 2022-го пришлось 42% продаж. Седан Flying Spur предпочли 28% покупателей, остальные сделали выбор в пользу семейства Continental GT.
  • Больше всего Bentley было продано в Северной Америке (4221 автомобиль), но быстрее всего среди региональных рынков рос Азиатско-Тихоокеанский — здесь купили на 23% больше автомобилей этой марки, чем в 2021 году (2031 единицу).
  • Результаты Rolls-Royce значительно скромнее — 6021 автомобиль, хотя компания также отмечает, что итоги года впервые преодолели шеститысячную планку (в 2021-м было реализовано 5586 машин). Конкретных результатов по каждой модели Rolls-Royce не приводит, но уточняет, что самой популярной моделью снова стал кроссовер Cullinan, а самым крупным рынком — США. При этом популярность британского бренда заметными темпами росла в Китае и Европе, а Ближний Восток стал лидером по заказам, подразумевающим высокий уровень персонализации.
  • Компания отмечает также, что не гонится за объёмами: специалистам Rolls-Royce интереснее работать с индивидуальными заказами, а необходимый уровень прибыли достигается не за счёт массовых продаж, а благодаря высокой маржинальности.

В декабре стало известно, что российский рынок премиальных автомобилей сократился по итогам 11 месяцев на 60%. К декабрю в России на учёт поставили 340 машин этого класса, что сопоставимо с результатами отдельно взятой Bentley в 2021 году. При этом и Bentley, и Rolls-Royce продолжают завозить в Россию, но уже единичными экземплярами по схеме параллельного импорта.

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