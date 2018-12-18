Самые зрелищные «сэйвы» и аварии Нюрбургринга за год – в одном ролике

Битва роскошных кроссоверов: Bentley Bentayga против Rolls-Royce Cullinan

Видео

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Bentley Bentayga появился в 2016 году и стал первым (и очень дорогим) люксовым британским кроссовером. А в 2018 году на рынок вышел Rolls-Royce Cullinan – он больше, дороже и в данном случае мощнее. Ведь для дрэг-заезда выбрали Bentayga с 4.0 V8 мощностью 550 л.с. (хотя у него ещё есть 608-сильный 6.0 W12), а у Cullinan – единственный мотор 6.75 V12, который развивает 571 л.с. Канал Carfection решил выяснить, кто из них является самым быстрым.

За кого болели?

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