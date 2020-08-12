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Быстрейший кроссовер планеты обновился

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Артём Шахнович

Компания Bentley представила рестайлинговую версию топовой моди­фикации Bentayga — Speed. Это — быстрейший серийный кроссовер в мире. Модель с мотором W12 получила все обнов­ления базовой версии, модерни­зированной в начале июля.

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  • Передняя часть обзавелась матричной оптикой, установ­ленной на 30 милли­метров выше, а сзади появились овальные фонари, как у купе и кабри­олетов Continental GT. Среди особен­ностей версии Speed — иное оформ­ление переднего бампера, угле­пластиковый спойлер увели­ченного размера на пятой двери, овальные патрубки выпускной системы и 22-дюймовые колёсные диски с десятью спицами.

  • Двигатель W12 объёмом шесть литров с двумя турбо­нагнетателями развивает 635 л.с. и 900 Нм при 1500–5000 об./мин. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 3,9 секунды, а его максимальная скорость состав­ляет 306 км/ч. Коробка передач — автоматическая восьмиступенчатая.

  • Двигатель оснащён системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках, а при движении на передачах с пятой по восьмую при отпускании педали газа автомобиль едет накатом.

  • Кузов можно окрасить в один из 17 стандартных цветов или 47 дополни­тельных для версий Extended и Mulliner либо выбрать из палитры двухцветных комби­наций, включающей в себя ещё 24 варианта. Салон Bentayga Speed отличается от базовой версии отделкой.

  • В оснащение входит система выбора режимов движения с четырьмя вариантами и активные стабили­заторы поперечной устойчи­вости, работающие от 48-вольтовой сети.

Стоит ли кроссоверу бороться за звание быстрейшего в мире?

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