Быстрейший кроссовер планеты обновился
Артём Шахнович
Компания Bentley представила рестайлинговую версию топовой модификации Bentayga — Speed. Это — быстрейший серийный кроссовер в мире. Модель с мотором W12 получила все обновления базовой версии, модернизированной в начале июля.
Передняя часть обзавелась матричной оптикой, установленной на 30 миллиметров выше, а сзади появились овальные фонари, как у купе и кабриолетов Continental GT. Среди особенностей версии Speed — иное оформление переднего бампера, углепластиковый спойлер увеличенного размера на пятой двери, овальные патрубки выпускной системы и 22-дюймовые колёсные диски с десятью спицами.
Двигатель W12 объёмом шесть литров с двумя турбонагнетателями развивает 635 л.с. и 900 Нм при 1500–5000
об./мин.До 100 км/чкроссовер разгоняется за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 306 км/ч.Коробка передач — автоматическая восьмиступенчатая.
Двигатель оснащён системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках, а при движении на передачах с пятой по восьмую при отпускании педали газа автомобиль едет накатом.
Кузов можно окрасить в один из 17 стандартных цветов или 47 дополнительных для версий Extended и Mulliner либо выбрать из палитры двухцветных комбинаций, включающей в себя ещё 24 варианта. Салон Bentayga Speed отличается от базовой версии отделкой.
В оснащение входит система выбора режимов движения с четырьмя вариантами и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, работающие от 48-вольтовой сети.