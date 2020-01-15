Сборку Bentley Bentayga сняли с помощью гоночного дрона

Компания Bentley решила показать, как проходит сборка самой мощной и самой быстрой версии кроссовера Bentley Bentayga с при­ставкой Speed. Для этого взяли гоночный квадро­коптер, который умеет разгоняться до 100 км/ч за одну секунду, и пролетели на нём почти по всем этапам производ­ства. Весь процесс снимать не стали, потому что сборка одного Bentayga Speed занимает 127 рабочих часов или 16 дней.