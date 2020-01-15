Сборку Bentley Bentayga сняли с помощью гоночного дрона
Николай Андреев
Компания Bentley решила показать, как проходит сборка самой мощной и самой быстрой версии кроссовера Bentley Bentayga с приставкой Speed. Для этого взяли гоночный квадрокоптер, который умеет разгоняться до
Bentley Bentayga Speed оснащается шестилитровым W12 с двумя турбинами мощностью 635 л.с. (900 Н·м), восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,9 секунды, а максимальная скорость достигает