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Сборку Bentley Bentayga сняли с помощью гоночного дрона

Видео

Николай Андреев

Компания Bentley решила показать, как проходит сборка самой мощной и самой быстрой версии кроссовера Bentley Bentayga с при­ставкой Speed. Для этого взяли гоночный квадро­коптер, который умеет разгоняться до 100 км/ч за одну секунду, и пролетели на нём почти по всем этапам производ­ства. Весь процесс снимать не стали, потому что сборка одного Bentayga Speed занимает 127 рабочих часов или 16 дней.

Shot entirely at the Bentley factory in Crewe, England, and covering all of the areas of Bentayga production, this film contrasts the stunning 3.8-second 0-60 mph time of Bentayga Speed with the 127 working hours – 16 working days - it takes to craft each car by hand. The film celebrates Bentley’s status as the Centre of Excellence for Wood, Leather and 12-cylinder engine manufacture within the Volkswagen Group. Learn more about Bentayga Speed: http://bit.ly/2G0s4yV

Bentley Bentayga Speed оснащается шести­­литровым W12 с двумя турбинами мощностью 635 л.с. (900 Н·м), восьми­ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. До «сотни» автомо­биль разгоня­ется за 3,9 секунды, а макси­мальная скорость достигает 306 км/ч — это лучший показатель на планете среди серийных кроссо­веров. В России начальная стоимость Bentayga Speed состав­ляет 18 300 000 рублей.

Завораживает процесс сборки Bentley Bentayga?

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