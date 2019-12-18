Автомобили Kia получили новый логотип. Его сложно отличить от старого

Быстрейший кроссовер на планете приехал в Россию. С ценой

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Николай Андреев

  • На российский рынок вышла самая мощная и самая быстрая версия Bentley Bentayga с при­ставкой Speed. Его шести­литровый W12 с двумя турбинами форси­рован с 608 до 635 л.с. при неизменном крутящем моменте в 900 Н·м. Максимальная скорость выросла с 301 до 306 км/ч, а время разгона до «сотни» уменьшилось с 4,1 до 3,9 секунды. Прежний самый быстрый кроссовер, 650-сильный Lamborghini Urus, проигрывает «британцу» в максималке всего 1 км/ч.

  • Версия Speed на 1 500 000 ₽ дороже, чем стандартный кроссовер Bentayga с 608-сильным 6.0 W12 (16 800 000 ₽). Начальная стоимость Lamborghini Urus составляет 15 200 000 ₽.

  • Двигатель Bentley Bentayga Speed сочетается с пере­настроенным восьми­ступенчатым «авто­матом» и постоянным полным приводом. Также пере­калиброваны настройки пневмо­подвески и системы подавления кренов с активными стабилиза­торами поперечной устойчивости.

  • Также Bentayga Speed отличается от прочих модификаций модели 22-дюймовыми колёсами оригинального дизайна, увеличенным спойлером на двери багажника, затемнённой оптикой и чёрной радиаторной решёткой.

Какой кроссовер выберете?

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