Быстрейший кроссовер на планете приехал в Россию. С ценой
Николай Андреев
На российский рынок вышла самая мощная и самая быстрая версия Bentley Bentayga с приставкой Speed. Его шестилитровый W12 с двумя турбинами форсирован с 608 до 635 л.с. при неизменном крутящем моменте в 900 Н·м. Максимальная скорость выросла с 301 до
306 км/ч,а время разгона до «сотни» уменьшилось с 4,1 до 3,9 секунды. Прежний самый быстрый кроссовер, 650-сильный Lamborghini Urus, проигрывает «британцу» в максималке всего 1 км/ч.
Версия Speed на 1 500 000 ₽ дороже, чем стандартный кроссовер Bentayga с 608-сильным 6.0 W12 (16 800 000 ₽). Начальная стоимость Lamborghini Urus составляет 15 200 000 ₽.
Двигатель Bentley Bentayga Speed сочетается с перенастроенным восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. Также перекалиброваны настройки пневмоподвески и системы подавления кренов с активными стабилизаторами поперечной устойчивости.
Также Bentayga Speed отличается от прочих модификаций модели
22-дюймовымиколёсами оригинального дизайна, увеличенным спойлером на двери багажника, затемнённой оптикой и чёрной радиаторной решёткой.