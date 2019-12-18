Быстрейший кроссовер на планете приехал в Россию. С ценой

На российский рынок вышла самая мощная и самая быстрая версия Bentley Bentayga с при­ставкой Speed. Его шести­литровый W12 с двумя турбинами форси­рован с 608 до 635 л.с. при неизменном крутящем моменте в 900 Н·м. Максимальная скорость выросла с 301 до 306 км/ч, а время разгона до «сотни» уменьшилось с 4,1 до 3,9 секунды. Прежний самый быстрый кроссовер, 650-сильный Lamborghini Urus, проигрывает «британцу» в максималке всего 1 км/ч.