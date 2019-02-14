Bentley Bentayga вернул себе звание быстрейшего кроссовера на планете
Компания Bentley представила самую мощную и самую быструю версию своего кроссовера Bentaygа – по традиции она получила название Bentayga Speed. Теперь именно она – самый быстрый кроссовер на планете, а не Lamborghini Urus, который удерживал этот титул с момента своей премьеры.
Bentayga Speed оснащается доработанным мотором 6.0 W12 с двумя турбинами – его мощность выросла с 608 до 635 л.с., но крутящий момент остался неизменным – 900 Н·м. Время разгона до сотни сократилось с 4,1 до 3,9 секунды, а максимальная скорость выросла с 301 до 306 км/ч. Lamborghini Urus теперь проигрывает британскому кроссоверу 1 км/ч в максимальной скорости, но набирает первую «сотню» заметно быстрее – за 3,6 секунды.
Стандартный восьмиступенчатый «автомат» перенастроен, как и система подавления кренов с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, выпускная система теперь звучит громче, а электронно регулируемая подвеска перекалибрована.
Среди внешних доработок Bentayga Speed – оригинальные 22-дюймовые колёса, увеличенный спойлер на двери багажника, шильдики Speed, затемнённая оптика и темная решётка радиатора, а в салоне появились вставки из алькантары.
Мировая премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве. В продаже самый быстрый кроссовер в мире появится в марте 2019, тогда же объявят его стоимость.
Помимо шестилитрового двигателя, Bentley Bentayga может оснащаться бензиновым 4.0 V8 мощностью 550 л.с., 421-сильным дизельным 4.0 V8 или 452-сильной гибридной силовой установкой с бензиновой битурбошестёркой 2.9 и электромотором.
В России цены на Bentley Bentayga начинают с отметки 11 900 000 рублей.