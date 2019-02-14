Bentley Bentayga вернул себе звание быстрейшего кроссовера на планете

Bentayga Speed оснащается доработанным мотором 6.0 W12 с двумя турбинами – его мощность выросла с 608 до 635 л.с., но крутящий момент остался неизменным – 900 Н·м. Время разгона до сотни сократилось с 4,1 до 3,9 секунды, а максимальная скорость выросла с 301 до 306 км/ч. Lamborghini Urus теперь проигрывает британскому кроссоверу 1 км/ч в максимальной скорости, но набирает первую «сотню» заметно быстрее – за 3,6 секунды.

Стандартный восьмиступенчатый «автомат» перенастроен, как и система подавления кренов с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, выпускная система теперь звучит громче, а электронно регулируемая подвеска перекалибрована.

Среди внешних доработок Bentayga Speed – оригинальные 22-дюймовые колёса, увеличенный спойлер на двери багажника, шильдики Speed, затемнённая оптика и темная решётка радиатора, а в салоне появились вставки из алькантары.

Мировая премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве. В продаже самый быстрый кроссовер в мире появится в марте 2019, тогда же объявят его стоимость.