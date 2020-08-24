Кроссоверы Bentley Bentayga отзывают в России из-за угрозы возгорания

Находящаяся в моторном отсеке быстро­съёмная муфта топливо­провода может подвергаться воздей­ствию высоких температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру. В резуль­тате материал муфты рискует размягчиться. Вслед­ствие этого вероятна утечка топлива и риск возгорания.

На всех отзываемых автомобилях будет заменена муфта. При необходи­мости обновят и программное обеспечение.

Узнать самостоятельно о том, не подпадает ли их Bentley Bentayga под отзыв, владельцы могут на Авто.ру. Также VIN-коды отзываемых авто­мобилей опублико­ваны на официальном сайте Росстандарта.