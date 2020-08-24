Серийный спортуниверсал VW Arteon R без камуфляжа сняли на видео

Кроссоверы Bentley Bentayga отзывают в России из-за угрозы возгорания

Новости

Наталья Насонова

Компания Bentley отозвала в России 104 кроссовера Bentayga, реализованных с 2018 по 2020 год. Причиной кампании послужила легко плавящаяся муфта топливо­провода, сообщил в понедельник Росстандарт.

  • Находящаяся в моторном отсеке быстро­съёмная муфта топливо­провода может подвергаться воздей­ствию высоких температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру. В резуль­тате материал муфты рискует размягчиться. Вслед­ствие этого вероятна утечка топлива и риск возгорания.

  • На всех отзываемых автомобилях будет заменена муфта. При необходи­мости обновят и программное обеспечение.

  • Узнать самостоятельно о том, не подпадает ли их Bentley Bentayga под отзыв, владельцы могут на Авто.ру. Также VIN-коды отзываемых авто­мобилей опублико­ваны на официальном сайте Росстандарта.

  • Двумя неделями ранее Bentley отзывала в России 19 авто­мобилей Bentayga, проданных с 2018 по 2020 год. Причиной отзыва был дефект крепления ремней безопас­ности третьего ряда.

Допустимы ли такие дефекты на автомобилях Bentley?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение