Кроссоверы Bentley Bentayga отзывают в России из-за угрозы возгорания
Наталья Насонова
Компания Bentley отозвала в России 104 кроссовера Bentayga, реализованных с 2018 по 2020 год. Причиной кампании послужила легко плавящаяся муфта топливопровода, сообщил в понедельник Росстандарт.
Находящаяся в моторном отсеке быстросъёмная муфта топливопровода может подвергаться воздействию высоких температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру. В результате материал муфты рискует размягчиться. Вследствие этого вероятна утечка топлива и риск возгорания.
На всех отзываемых автомобилях будет заменена муфта. При необходимости обновят и программное обеспечение.
Узнать самостоятельно о том, не подпадает ли их Bentley Bentayga под отзыв, владельцы могут на Авто.ру. Также VIN-коды отзываемых автомобилей опубликованы на официальном сайте Росстандарта.
Двумя неделями ранее Bentley отзывала в России 19 автомобилей Bentayga, проданных с 2018 по 2020 год. Причиной отзыва был дефект крепления ремней безопасности третьего ряда.