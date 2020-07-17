Лимузин среди кроссоверов: марка Bentley представила Bentayga с раздельными креслами
Артем Шахнович
Компания Bentley представила обновлённую четырёхместную модификацию кроссовера Bentayga с раздельными задними сиденьями. В продаже такой автомобиль, который отличается ещё более удобным вторым рядом сидений, появится осенью.
Представители компании Bentley говорят, что каждый пятый экземпляр Bentayga заказывался в версии с раздельными задними креслами, а после обновления четырёхместный салон стал просторнее и ещё роскошнее.
Теперь в кроссовере кресла сильнее сдвинуты назад, благодаря чему диапазон продольного перемещения подушки увеличился на 35 мм, а запас пространства для ног задних пассажиров вырос на 100 мм. Максимальный угол наклона регулируемых спинок увеличен с 32 до 40 градусов.
Кроме стандартного обогрева, задние кресла могут быть дополнены вентиляцией и функцией массажа с шестью программами. Также покупатель может заказать в ателье Mulliner комплект из холодильника для бутылки объёмом 750 мл и бокса для двух бокалов.
Управление разными функциями для задних пассажиров, например, обогревом, массажем, навигацией и амбиентной подсветкой, выведено на отдельный планшет с пятидюймовым дисплеем, который впервые был использован на седане Flying Spur. Помимо этого, покупателям Bentayga будет доступен весь набор программ индивидуализации.
В рамках обновления Bentley Bentayga получил новое оформление передней и задней части кузова, более сложную головную оптику, цифровую панель приборов и новую мультимедийную систему. По технике изменений нет. Продажи нового Bentley Bentayga стартуют осенью.