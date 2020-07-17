Лимузин среди кроссоверов: марка Bentley представила Bentayga с раздельными креслами

Представители компании Bentley говорят, что каждый пятый экзем­пляр Bentayga заказы­вался в версии с раздель­ными задними креслами, а после обновления четырёх­местный салон стал просторнее и ещё роскошнее.

Теперь в кроссовере кресла сильнее сдвинуты назад, благодаря чему диа­пазон продольного пере­мещения подушки увели­чился на 35 мм, а запас простран­ства для ног задних пассажиров вырос на 100 мм. Максимальный угол наклона регули­руемых спинок увеличен с 32 до 40 градусов.

Кроме стандартного обогрева, задние кресла могут быть допол­нены вентиляцией и функцией массажа с шестью программами. Также покупатель может заказать в ателье Mulliner комплект из холодиль­ника для бутылки объёмом 750 мл и бокса для двух бокалов.

Управление разными функциями для задних пассажиров, например, обогревом, массажем, навигацией и амбиентной подсветкой, выведено на отдельный планшет с пяти­дюймовым дисплеем, который впервые был использован на седане Flying Spur. Помимо этого, покупателям Bentayga будет доступен весь набор программ индивиду­ализации.