Краска с золотом и 100 метров вышивки: представлен роскошный Bentley Bentayga от Mulliner
Дмитрий Елизаров
Подразделение Mulliner компании Bentley представило уникальный образец кроссовера Bentayga, построенный по заказу покупателя из Китая. Отличается он особой отделкой кузова и салона и некоторыми необычными опциями, спроектированными специально для кроссовера. Прежде чем передать машину заказчику, её выставят на Шанхайском автосалоне.
Кроссовер оформлен в тёмно-зелёных оттенках. По мнению Bentley, в китайской культуре этот цвет олицетворяет чистоту, возрождение, надежду, гармонию и рост. Кузов Bentayga выкрасили в цвет Viridian из палитры Mulliner Extended. Первоначально оттенок разработали для концепта Exp 10 Speed 6, а в состав краски для этого цвета входят частички янтаря и золота. Вставки аналогичного оттенка получили и 22-дюймовые колёсные диски.
Салон вседорожника обшит кожей схожего цвета, но украшенной белой вышивкой. На эту строчку ушло около 100 метров особой нити, а работа над интерьером кроссовера у мастера заняла 44 часа. Передняя панель Bentayga снабжена особыми накладками из тонированного шпона, а в центральную консоль, разделяющую задние кресла, встроен специально разработанный холодильник с дверцей из матового стекла. Помимо устройства для охлаждения напитков к нему прилагаются два хрустальных бокала для шампанского, также изготовленных на заказ.
Эксклюзивный кроссовер оснащён гибридной силовой установкой на базе трёхлитрового бензинового V6 — она развивает 449 л.с. и 700 Нм крутящего момента. До 60 миль в час
(96 км/ч)такая версия Bentayga ускоряется за 5,2 секунды. Гибридный кроссовер пережил обновление в январе нынешнего года. Вседорожник получил изменённое оформление кузова и новую мультимедийную установку.
Ближайшей новинкой от подразделения Mulliner должен стать родстер Bacalar: модель сейчас проходит доводочные испытания. Двухдверок с 12-цилиндровыми моторами планируется собрать только дюжину, и каждый экземпляр уже имеет своего владельца.