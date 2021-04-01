Краска с золотом и 100 метров вышивки: представлен роскошный Bentley Bentayga от Mulliner

Кроссовер оформлен в тёмно-зелёных оттенках. По мнению Bentley, в китайской культуре этот цвет олице­творяет чистоту, возрождение, надежду, гармонию и рост. Кузов Bentayga выкрасили в цвет Viridian из палитры Mulliner Extended. Перво­начально оттенок разра­ботали для концепта Exp 10 Speed 6, а в состав краски для этого цвета входят частички янтаря и золота. Вставки аналогичного оттенка получили и 22-дюймовые колёсные диски.

Салон вседорожника обшит кожей схожего цвета, но украшенной белой вышивкой. На эту строчку ушло около 100 метров особой нити, а работа над интерьером кроссовера у мастера заняла 44 часа. Передняя панель Bentayga снабжена особыми накладками из тониро­ванного шпона, а в централь­ную консоль, разделяющую задние кресла, встроен специально разра­ботанный холодиль­ник с дверцей из матового стекла. Помимо устрой­ства для охлаждения напитков к нему прилагаются два хрусталь­ных бокала для шампан­ского, также изготов­ленных на заказ.

Эксклюзивный кроссовер оснащён гибридной силовой установкой на базе трёх­литрового бензино­вого V6 — она развивает 449 л.с. и 700 Нм крутящего момента. До 60 миль в час (96 км/ч) такая версия Bentayga ускоряется за 5,2 секунды. Гибридный кроссовер пережил обновление в январе нынешнего года. Вседорожник получил изменённое оформ­ление кузова и новую мульти­медийную установку.