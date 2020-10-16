Появились первые фото удлинённого внедорожника Bentley Bentayga
Борис Закиров
Фотошпионам впервые попался закамуфлированный прототип Bentley Bentayga с увеличенной колёсной базой, который будет конкурировать с Mercedes-Maybach GLS и Range Rover LWB. Снимки опубликовало издание Motor1.
Судя по фотографиям прототипа в камуфляже, единственным изменением во внешности удлинённого варианта станут более широкие задние двери. Ожидается, что благодаря выросшему пространству салона на заднем ряду разместят «капитанские» кресла с дополнительными удобствами.
Колёсная база обычного внедорожника Bentley – 2995 мм. У флагманского Mercedes-Maybach GLS этот показатель составляет 3135 мм, Range Rover LWB – 3120 мм.
Премьера длиннобазного Bentayga ожидается в 2021 году. Основными рынками для него станут Китай и Ближний Восток, а основная часть продаж придётся на версию с мотором V8: двигатель W12 в Китае облагается большими налогами.
Рестайлинговый кроссовер Bentley Bentayga представили в июне 2020 года. Он получил новые матричные фары, овальные фонари в стиле купе Continental GT, цифровую панель приборов, иные сиденья и руль. Под капотом – моторы V8 (550 л.с., 770 Нм) или W12 в версии Speed (635 л.с., 900 Нм). Российская цена начинается с
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