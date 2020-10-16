Появились первые фото удлинённого внедорожника Bentley Bentayga

Судя по фотографиям прототипа в камуфляже, един­ственным измене­нием во внеш­ности удлинён­ного варианта станут более широкие задние двери. Ожидается, что благодаря выросшему простран­ству салона на заднем ряду разместят «капитанские» кресла с допол­нительными удобствами.

Колёсная база обычного внедорожника Bentley – 2995 мм. У флагман­ского Mercedes-Maybach GLS этот показатель составляет 3135 мм, Range Rover LWB – 3120 мм.

Премьера длиннобазного Bentayga ожидается в 2021 году. Основными рынками для него станут Китай и Ближний Восток, а основная часть продаж придётся на версию с мотором V8: двигатель W12 в Китае облагается большими налогами.