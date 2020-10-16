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Появились первые фото удлинённого внедорожника Bentley Bentayga

Новости

Борис Закиров

Фотошпионам впервые попался закамуфлиро­ванный прототип Bentley Bentayga с увели­ченной колёсной базой, который будет конкури­ровать с Mercedes-Maybach GLS и Range Rover LWB. Снимки опубликовало издание Motor1.

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  • Судя по фотографиям прототипа в камуфляже, един­ственным измене­нием во внеш­ности удлинён­ного варианта станут более широкие задние двери. Ожидается, что благодаря выросшему простран­ству салона на заднем ряду разместят «капитанские» кресла с допол­нительными удобствами.

  • Колёсная база обычного внедорожника Bentley – 2995 мм. У флагман­ского Mercedes-Maybach GLS этот показатель составляет 3135 мм, Range Rover LWB – 3120 мм.

  • Премьера длиннобазного Bentayga ожидается в 2021 году. Основными рынками для него станут Китай и Ближний Восток, а основная часть продаж придётся на версию с мотором V8: двигатель W12 в Китае облагается большими налогами.

  • Рестайлинговый кроссовер Bentley Bentayga представили в июне 2020 года. Он получил новые матричные фары, овальные фонари в стиле купе Continental GT, цифровую панель приборов, иные сиденья и руль. Под капотом – моторы V8 (550 л.с., 770 Нм) или W12 в версии Speed (635 л.с., 900 Нм). Россий­ская цена начинается с 14 923 000 рублей.

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