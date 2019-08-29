Bentley Bentayga превратили в броневик за полмиллиона долларов
Николай Андреев
Канадская компания Inkas, специализирующаяся на постройке бронированных автомобилей, представила проект на базе Bentley Bentayga. Люксовый кроссовер получил серьёзную защиту пассажиров, которую практически не видно снаружи.
Bentley Bentayga защитили по стандарту VR6, как и недавно представленный заводской BMW X5 Protection VR6. Bentayga от Inkas за счёт особой металлокерамической брони способна выдержать попадание из оружия калибра 7.62, например, автомата Калашникова, а также одновременный подрыв двух ручных гранат под днищем.
Кроме бронирования кузова, компания усиливает подвеску, устанавливает защиту электрики и шины Runflat, позволяющие ездить после прокола колеса. За доплату предлагаются системы пожаротушения, сирены, более мощные тормоза и аварийное освещение.
Первый бронированный кроссовер Bentley оснащён шестилитровым битурбированным W12 мощностью 608 лошадиных сил, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Компания принимает от клиентов любые предложения по отделке салона.
Стоимость пуленепробиваемой версии Bentley Bentayga от Inkas начинается от 500 000 долларов (33,32 миллиона рублей). Стандартный кроссовер в России обойдётся как минимум в 14,5 миллиона рублей.