Коллекционер решил продать 93 раритета, потому что они ему надоели

Bentley Bentayga превратили в броневик за полмиллиона долларов

Новости

Николай Андреев

Канадская компания Inkas, специали­зи­рующаяся на постройке брони­ро­ван­ных авто­мо­билей, пред­ставила проект на базе Bentley Bentayga. Люксовый кроссо­вер получил серьёзную защиту пас­сажиров, которую практи­чески не видно снаружи.

1/7

  • Bentley Bentayga защитили по стандарту VR6, как и недавно пред­став­ленный заводской BMW X5 Protection VR6. Bentayga от Inkas за счёт особой металло­керами­ческой брони способна выдержать попада­ние из оружия калибра 7.62, например, автомата Калаш­никова, а также одно­времен­ный подрыв двух ручных гранат под днищем.

  • Кроме бронирования кузова, компания усиливает под­веску, устанав­ливает защиту электрики и шины Runflat, позволяющие ездить после прокола колеса. За доплату предлага­ются системы пожаро­тушения, сирены, более мощные тормоза и аварийное освещение.

  • Первый бронированный кроссовер Bentley оснащён шести­литровым битурби­рован­ным W12 мощностью 608 лошадиных сил, восьми­ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Компания прини­мает от клиентов любые пред­ложе­ния по отделке салона.

  • Стоимость пуленепробиваемой версии Bentley Bentayga от Inkas начина­ется от 500 000 долларов (33,32 миллиона рублей). Стандарт­ный кроссовер в России обойдётся как минимум в 14,5 миллиона рублей.

Стоит защита от пуль и гранат такой прибавки в цене?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение