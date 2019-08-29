Bentley Bentayga превратили в броневик за полмиллиона долларов

Bentley Bentayga защитили по стандарту VR6, как и недавно пред­став­ленный заводской BMW X5 Protection VR6. Bentayga от Inkas за счёт особой металло­керами­ческой брони способна выдержать попада­ние из оружия калибра 7.62, например, автомата Калаш­никова, а также одно­времен­ный подрыв двух ручных гранат под днищем.

Кроме бронирования кузова, компания усиливает под­веску, устанав­ливает защиту электрики и шины Runflat, позволяющие ездить после прокола колеса. За доплату предлага­ются системы пожаро­тушения, сирены, более мощные тормоза и аварийное освещение.

Первый бронированный кроссовер Bentley оснащён шести­литровым битурби­рован­ным W12 мощностью 608 лошадиных сил, восьми­ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Компания прини­мает от клиентов любые пред­ложе­ния по отделке салона.