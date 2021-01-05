Bentley обновила гибридную версию кроссовера Bentayga
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley обнародовала нюансы рестайлинга своего кроссовера Bentayga с гибридной силовой установкой: производитель называет такой вседорожник «единственным в мире по-настоящему люксовым гибридом». Внешность и интерьер Бентайге перекроили по образцу представленных летом прочих членов семейства, а силовая установка никаких изменений не претерпела.
Как и версии с бензиновыми двигателями, гибридная Bentley Bentayga получила новое оформление передней и задней части. Среди основных отличий — установленная на 30 миллиметров выше матричная головная оптика, иная решётка радиатора и переработанная в духе Continental GT корма с овальными фонарями.
В интерьере появились цифровые приборы и новая медиасистема с 10,9-дюймовым экраном. В случае с гибридной версией кроссовера медиасистему снабжают рядом особых функций — к примеру, с опорой на данные навигации бортовая электроника способна самостоятельно выбирать наиболее экономичный режим работы силовой установки. При необходимости электроника в состоянии даже учитывать наличие на маршруте участков, требующих перехода на электротягу, и заранее экономить для них заряд аккумулятора.
Уже на старте продаж кроссовер будет доступен в пятиместном варианте и в исполнении с раздельными креслами на втором ряду. Во втором случае задние пассажиры получат усовершенствованный планшет для управления дополнительными функциями автомобиля, построенный по образцу аналогичного устройства в седане Flying Spur.
Силовая установка Bentayga Hybrid по-прежнему состоит из трёхлитровой турбированной «шестёрки» и электромотора, которые совокупно развивают 449 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Аккумуляторная батарея ёмкостью 17,3 кВт⋅ч обеспечит возможность проехать на электротяге до 50 километров (по циклу NEDC), разогнавшись при этом до
135 км/ч.На полную перезарядку батареи от стороннего источника уйдёт до 2,5 часа.
В Bentley отмечают, что более 90% владельцев дорестайлинговой Bentayga Hybrid используют кроссовер в качестве автомобиля на каждый день, и почти 100% из них регулярно задействуют полностью электрический режим работы силовой установки. Длина как минимум половины таких поездок по подсчётам производителя не превышает 48 километров.
В целом в Bentley рассчитывают, что именно гибридная Bentayga станет в будущем наиболее востребованной версией в семействе, учитывая планы компании по тотальной электрификации модельного ряда (при этом на российском рынке бензоэлектрическая версия кроссовера не представлена). Дата начала продаж новинки пока не называется.
Уже в нынешнем году Bentley покажет ещё один гибрид — подзаряжаемую модификацию флагманского седана Flying Spur.
Базовая версия Bentley Bentayga с 550-сильным V8 обновилась в июле прошлого года, а рестайлинговую версию Bentayga Speed, которая комплектуется W12 на 635 л.с., представили месяцем позже. Не исключено, что в течение 2021 года кроссовер обзаведётся и длиннобазной версией.