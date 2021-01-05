Bentley обновила гибридную версию кроссовера Bentayga

Силовая установка Bentayga Hybrid по-прежнему состоит из трёхлитровой турбиро­ванной «шестёрки» и электро­мотора, которые совокупно развивают 449 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Аккуму­ляторная батарея ёмкостью 17,3 кВт⋅ч обеспечит возмож­ность проехать на электротяге до 50 кило­метров (по циклу NEDC), разогнавшись при этом до 135 км/ч. На полную перезарядку батареи от стороннего источника уйдёт до 2,5 часа.

В Bentley отмечают, что более 90% владельцев дорестай­линговой Bentayga Hybrid используют кроссовер в качестве авто­мобиля на каждый день, и почти 100% из них регулярно задействуют полностью электрический режим работы силовой установки. Длина как минимум половины таких поездок по подсчётам произво­дителя не превышает 48 кило­метров.

В целом в Bentley рассчитывают, что именно гибридная Bentayga станет в будущем наиболее востребо­ванной версией в семействе, учитывая планы компании по тотальной электри­фикации модельного ряда (при этом на российском рынке бензо­электрическая версия кроссовера не представ­лена). Дата начала продаж новинки пока не называется.

Уже в нынешнем году Bentley покажет ещё один гибрид — подзаряжа­емую модификацию флагманского седана Flying Spur.