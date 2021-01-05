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Bentley обновила гибридную версию кроссовера Bentayga

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley обнародовала нюансы рестайлинга своего кроссовера Bentayga с гибридной силовой установкой: произво­дитель называет такой вседорожник «един­ственным в мире по-настоящему люксовым гибридом». Внешность и интерьер Бентайге перекроили по образцу пред­ставленных летом прочих членов семейства, а силовая установка никаких изменений не претерпела.

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  • Как и версии с бензиновыми двигателями, гибридная Bentley Bentayga получила новое оформ­ление передней и задней части. Среди основных отличий — установ­ленная на 30 милли­метров выше матричная головная оптика, иная решётка радиатора и переработанная в духе Continental GT корма с овальными фонарями.

  • В интерьере появились цифровые приборы и новая медиа­система с 10,9-дюймовым экраном. В случае с гибридной версией кроссовера медиа­систему снабжают рядом особых функций — к примеру, с опорой на данные навигации бортовая электроника способна само­стоятельно выбирать наиболее экономичный режим работы силовой установки. При необходи­мости электроника в состоянии даже учитывать наличие на маршруте участков, требующих перехода на электротягу, и заранее экономить для них заряд аккумулятора.

  • Уже на старте продаж кроссовер будет доступен в пяти­местном варианте и в исполнении с раздель­ными креслами на втором ряду. Во втором случае задние пассажиры получат усовер­шенство­ванный планшет для управления допол­нитель­ными функциями авто­мобиля, построенный по образцу аналогичного устройства в седане Flying Spur.

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  • Силовая установка Bentayga Hybrid по-прежнему состоит из трёхлитровой турбиро­ванной «шестёрки» и электро­мотора, которые совокупно развивают 449 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Аккуму­ляторная батарея ёмкостью 17,3 кВт⋅ч обеспечит возмож­ность проехать на электротяге до 50 кило­метров (по циклу NEDC), разогнавшись при этом до 135 км/ч. На полную перезарядку батареи от стороннего источника уйдёт до 2,5 часа.

  • В Bentley отмечают, что более 90% владельцев дорестай­линговой Bentayga Hybrid используют кроссовер в качестве авто­мобиля на каждый день, и почти 100% из них регулярно задействуют полностью электрический режим работы силовой установки. Длина как минимум половины таких поездок по подсчётам произво­дителя не превышает 48 кило­метров.

  • В целом в Bentley рассчитывают, что именно гибридная Bentayga станет в будущем наиболее востребо­ванной версией в семействе, учитывая планы компании по тотальной электри­фикации модельного ряда (при этом на российском рынке бензо­электрическая версия кроссовера не представ­лена). Дата начала продаж новинки пока не называется.

  • Уже в нынешнем году Bentley покажет ещё один гибрид — подзаряжа­емую модификацию флагманского седана Flying Spur.

  • Базовая версия Bentley Bentayga с 550-сильным V8 обновилась в июле прошлого года, а рестай­линговую версию Bentayga Speed, которая комплектуется W12 на 635 л.с., представили месяцем позже. Не исключено, что в течение 2021 года кроссовер обзаведётся и длиннобазной версией.

Как считаете, идут Бентайге обновки?

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