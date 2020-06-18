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Рестайлинговая версия Bentley Bentayga: первые фотографии

Новости

Николай Андреев

В Сети появились фотографии обновлённого кроссовера Bentley Bentayga. При этом сама компания не показывала тизеры модели и не анонси­ровала дату её премьеры. Изображения опубликовал пользователь инстаграма wilcoblok.

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  • При рестайлинге люксовый кроссовер получит новую головную оптику овальной формы. Воздухо­заборники переднего бампера станут крупнее и, как и сейчас, смогут быть полностью хромиро­ванными. Колёсные диски тоже слегка изменятся.

  • Приборная панель будет полностью цифровой, а монитор мультимедийной системы увеличится по ширине, сместив вниз физические кнопки и шайбы. Изменится и форма дефлекторов вентиляции. Благодаря этому на передней панели прибавится места для декоративной отделки, например, из дерева.

  • О технических изменениях пока информации нет. Сейчас Bentley Bentayga предла­гается на выбор с бензиновым турбомотором 4.0 (550 л.с., 770 Н·м), шести­литровым W12 (608 л.с., 900 Н·м или 635 л.с. на версии Speed), битурбиро­ванным дизелем 4.0 V8 (435 л.с., 900 Н·м) и 449-сильной гибридной установкой (700 Н·м) с бензиновым 3.0 V6 и электро­мотором.

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