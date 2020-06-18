Рестайлинговая версия Bentley Bentayga: первые фотографии

При рестайлинге люксовый кроссовер получит новую головную оптику овальной формы. Воздухо­заборники переднего бампера станут крупнее и, как и сейчас, смогут быть полностью хромиро­ванными. Колёсные диски тоже слегка изменятся.

Приборная панель будет полностью цифровой, а монитор мультимедийной системы увеличится по ширине, сместив вниз физические кнопки и шайбы. Изменится и форма дефлекторов вентиляции. Благодаря этому на передней панели прибавится места для декоративной отделки, например, из дерева.