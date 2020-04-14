В США посчитали реальный расход гибрида Bentley Bentayga. Он оказался не слишком экономичным
Николай Андреев
Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) оценило экономичность внедорожника Bentley Bentayga Hybrid — первого гибрида в истории марки — в реальных условиях. Оказалось, что эта модификация — не самая экономичная в линейке. Об этом сообщает InsideEV’s.
449-сильный гибридный кроссовер Bentley Bentayga расходует 11,2 литра на 100 километров в загородном цикле, в то время как версия с 550-сильным 4.0 V8 потребляет на литр меньше. В комбинированном цикле (город и шоссе) расход топлива у гибрида составляет 12,4 литра на 100 километров. В таких условиях восьмицилиндровой версии нужно на 1,4 литра больше.
Bentley Bentayga Hybrid оснащён трёхлитровым бензиновым V6, электродвигателем и тяговым аккумулятором ёмкостью 17,3 кВт·ч. По данным EPA, кроссовер способен проехать на электротяге всего 29 километров, тогда как в паспортных данных указано 39 километров.
Гибридная модификация разгоняется до «сотни» за 5,5 секунды, а её максимальная скорость составляет
254 км/ч.550-сильный вариант набирает 100 км/чза 4,5 секунды и разгоняется до 290 км/ч.
В России Bentayga Hybrid не продаётся, а за версию с 4.0 V8 просят минимум 14 490 000 рублей.