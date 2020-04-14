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В США посчитали реальный расход гибрида Bentley Bentayga. Он оказался не слишком экономичным

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Николай Андреев

Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) оценило экономичность внедорожника Bentley Bentayga Hybrid — первого гибрида в истории марки — в реальных условиях. Оказалось, что эта модификация — не самая экономичная в линейке. Об этом сообщает InsideEV’s.

Bentley Bentayga Hybrid
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Bentley Bentayga Hybrid

  • 449-сильный гибридный кроссовер Bentley Bentayga расходует 11,2 литра на 100 километров в загородном цикле, в то время как версия с 550-сильным 4.0 V8 потребляет на литр меньше. В комби­нированном цикле (город и шоссе) расход топлива у гибрида составляет 12,4 литра на 100 километров. В таких условиях восьмицилиндровой версии нужно на 1,4 литра больше.

  • Bentley Bentayga Hybrid оснащён трёхлитровым бензиновым V6, электро­двигателем и тяговым аккуму­лятором ёмкостью 17,3 кВт·ч. По данным EPA, кроссовер способен проехать на электротяге всего 29 кило­метров, тогда как в паспортных данных указано 39 километров.

  • Гибридная модификация разгоняется до «сотни» за 5,5 секунды, а её максимальная скорость составляет 254 км/ч. 550-сильный вариант набирает 100 км/ч за 4,5 секунды и разгоняется до 290 км/ч.

В России Bentayga Hybrid не продаётся, а за версию с 4.0 V8 просят минимум 14 490 000 рублей.

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