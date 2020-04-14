В США посчитали реальный расход гибрида Bentley Bentayga. Он оказался не слишком экономичным

449-сильный гибридный кроссовер Bentley Bentayga расходует 11,2 литра на 100 километров в загородном цикле, в то время как версия с 550-сильным 4.0 V8 потребляет на литр меньше. В комби­нированном цикле (город и шоссе) расход топлива у гибрида составляет 12,4 литра на 100 километров. В таких условиях восьмицилиндровой версии нужно на 1,4 литра больше.