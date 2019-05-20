Компания Mercedes-Benz построила «неуязвимый» GLE

Bentley Bentayga превратят в экстремальный внедорожник

Новости

Николай Андреев

Испанское дизайн-ателье Bengala Automotive Design SL анонсировало экстремальный внедорожник на базе Bentley Bentayga под названием Bentayga².

1/3

  • Британский кроссовер получит увеличенный дорожный просвет, внедорожную резину, кенгурятник, расширители колёсных арок, дополнительную светодиодную «люстру» и новую выхлопную систему, выведенную под задними дверьми. Для снижения массы часть кузовных панелей изготовят из карбона.

  • О силовой установке внедорожника Bentayga² информации нет. При этом в испанском ателье отметили, что работают в основном над эстетикой. В моторную гамму обычного Bentley Bentayga входят бензиновые 4.0 V8 и 6.0 W12 мощностью от 550 до 635 л.с., 421-сильный дизельный 4.0 V8 и 452-сильная гибридная установка с бензиновой «турбошестёркой» 2.9 и электромотором.

  • Экстремальный Bentayga² выйдет тиражом в 15 экземпляров. Помогать в реализации проекта будет неназванный испанский чемпион по внедорожному ралли и его гоночная команда.

Bentley Bentayga идёт внедорожный облик?

Bentley Bentayga на Авто.ру

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение