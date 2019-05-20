Bentley Bentayga превратят в экстремальный внедорожник
Николай Андреев
Испанское дизайн-ателье Bengala Automotive Design SL анонсировало экстремальный внедорожник на базе Bentley Bentayga под названием Bentayga².
Британский кроссовер получит увеличенный дорожный просвет, внедорожную резину, кенгурятник, расширители колёсных арок, дополнительную светодиодную «люстру» и новую выхлопную систему, выведенную под задними дверьми. Для снижения массы часть кузовных панелей изготовят из карбона.
О силовой установке внедорожника Bentayga² информации нет. При этом в испанском ателье отметили, что работают в основном над эстетикой. В моторную гамму обычного Bentley Bentayga входят бензиновые 4.0 V8 и 6.0 W12 мощностью от 550 до 635 л.с., 421-сильный дизельный 4.0 V8 и 452-сильная гибридная установка с бензиновой «турбошестёркой» 2.9 и электромотором.
Экстремальный Bentayga² выйдет тиражом в 15 экземпляров. Помогать в реализации проекта будет неназванный испанский чемпион по внедорожному ралли и его гоночная команда.