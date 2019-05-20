Bentley Bentayga превратят в экстремальный внедорожник

О силовой установке внедорожника Bentayga² информации нет. При этом в испанском ателье отметили, что работают в основном над эстетикой. В моторную гамму обычного Bentley Bentayga входят бензиновые 4.0 V8 и 6.0 W12 мощностью от 550 до 635 л.с., 421-сильный дизельный 4.0 V8 и 452-сильная гибридная установка с бензиновой «турбошестёркой» 2.9 и электромотором.