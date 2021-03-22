В ЦОДД рассказали, сколько непристёгнутых водителей и с телефоном зафиксировали камеры
Кирилл Малышев
В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, сколько нарушителей зафиксировали камеры, работающие по непристёгнутым ремням безопасности и использованию телефона за рулём. За два месяца общее количество таких нарушений приблизилось к 13 000. Об этом сообщает радио «Спутник».
«За два месяца 2021 года камеры зафиксировали 12 194 водителя, которые не были пристёгнуты ремнями безопасности, и 623 человека, использующих телефон за рулём автомобиля», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Камеры, настроенные на новые виды нарушений, заработали в Москве в декабре 2020 года. Изначально их было восемь. Однако, по информации ЦОДД, сейчас их в городе уже 29. Недавно власти Подмосковья заявили о намерении запустить аналогичные комплексы в своём регионе.
Ранее депутаты Московских областной и городской дум предложили включить в КоАП ответственность для водителей, выбрасывающих мусор на обочинах дорог и в придорожных лесах — то есть вне специально отведённых мест. Предусмотрены штрафы до 150 тысяч рублей и конфискация автомобилей, а фиксировать мусорящих предлагают при помощи камер и фотоловушек.