В ЦОДД рассказали, сколько непристёгнутых водителей и с телефоном зафиксировали камеры

В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, сколько наруши­телей зафикси­ровали камеры, работающие по непри­стёгнутым ремням безопас­ности и использо­ванию телефона за рулём. За два месяца общее количество таких нарушений приблизилось к 13 000. Об этом сообщает радио «Спутник».

«За два месяца 2021 года камеры зафиксировали 12 194 водителя, которые не были пристёгнуты ремнями безопас­ности, и 623 человека, использующих телефон за рулём автомобиля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Камеры, настроенные на новые виды нарушений, заработали в Москве в декабре 2020 года. Изначально их было восемь. Однако, по информации ЦОДД, сейчас их в городе уже 29. Недавно власти Подмосковья заявили о намерении запустить аналогичные комплексы в своём регионе.