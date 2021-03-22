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В ЦОДД рассказали, сколько непристёгнутых водителей и с телефоном зафиксировали камеры

Новости

Кирилл Малышев

В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, сколько наруши­телей зафикси­ровали камеры, работающие по непри­стёгнутым ремням безопас­ности и использо­ванию телефона за рулём. За два месяца общее количество таких нарушений приблизилось к 13 000. Об этом сообщает радио «Спутник».

  • «За два месяца 2021 года камеры зафиксировали 12 194 водителя, которые не были пристёгнуты ремнями безопас­ности, и 623 человека, использующих телефон за рулём автомобиля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Камеры, настроенные на новые виды нарушений, заработали в Москве в декабре 2020 года. Изначально их было восемь. Однако, по информации ЦОДД, сейчас их в городе уже 29. Недавно власти Подмосковья заявили о намерении запустить аналогичные комплексы в своём регионе.

  • Ранее депутаты Московских областной и городской дум предложили включить в КоАП ответ­ствен­ность для водителей, выбрасы­вающих мусор на обочинах дорог и в при­дорожных лесах — то есть вне специально отведённых мест. Преду­смотрены штрафы до 150 тысяч рублей и конфи­скация автомо­билей, а фиксировать мусорящих предлагают при помощи камер и фотоловушек.

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