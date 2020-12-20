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В Минске разбили 911 Turbo S из-за «протестной» символики. Но это были «спортивные» наклейки

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Михаил Кондратьев

В Сети появились снимки спорткара Porsche 911 Turbo S последнего поколения, который на днях был разбит в Минске. Судя по всему, новой двухдверке «досталось» из-за цветовой схемы кузова, которая была расценена как «протестная» символика (бело-красно-белый флаг). На самом деле это опциональные наклейки.

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  • В конфигураторе 911-го они значатся как «набор спортивных декоративных наклеек красного цвета» или «комплект декоративных наклеек из автоспорта красного цвета». В России опция стоит около 35 тысяч рублей, в конфигура­торе для покупа­телей из Республики Беларусь стоимость равна 530 евро.

  • Набор состоит из трёх полос на верхней части кузова, вдоль всех злоумыш­ленники дорисовали зелёную полосу. Так они стали напоминать офици­альный государ­ственный символ страны.

  • Помимо этого, на боковых частях спорткара неизвестные написали ругатель­ства, разбили ветровое стекло и фару, а также помяли крыло. Автомобиль был припаркован на юго-западе Минска.

  • На сайте минского дилера Porsche стоимость нового 911 Turbo S начинается с 213,6 тысячи евро (19,2 миллиона рублей), в России цены стартуют почти с 15,8 миллиона рублей.

Сталкивались когда-нибудь с автомобильным вандализмом?

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