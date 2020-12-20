В Минске разбили 911 Turbo S из-за «протестной» символики. Но это были «спортивные» наклейки

В конфигураторе 911-го они значатся как «набор спортивных декоративных наклеек красного цвета» или «комплект декоративных наклеек из автоспорта красного цвета». В России опция стоит около 35 тысяч рублей, в конфигура­торе для покупа­телей из Республики Беларусь стоимость равна 530 евро.

Набор состоит из трёх полос на верхней части кузова, вдоль всех злоумыш­ленники дорисовали зелёную полосу. Так они стали напоминать офици­альный государ­ственный символ страны.

Помимо этого, на боковых частях спорткара неизвестные написали ругатель­ства, разбили ветровое стекло и фару, а также помяли крыло. Автомобиль был припаркован на юго-западе Минска.