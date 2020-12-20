В Минске разбили 911 Turbo S из-за «протестной» символики. Но это были «спортивные» наклейки
Михаил Кондратьев
В Сети появились снимки спорткара Porsche 911 Turbo S последнего поколения, который на днях был разбит в Минске. Судя по всему, новой двухдверке «досталось»
В конфигураторе 911-го они значатся как «набор спортивных декоративных наклеек красного цвета» или «комплект декоративных наклеек из автоспорта красного цвета». В России опция стоит около 35 тысяч рублей, в конфигураторе для покупателей из Республики Беларусь стоимость равна 530 евро.
Набор состоит из трёх полос на верхней части кузова, вдоль всех злоумышленники дорисовали зелёную полосу. Так они стали напоминать официальный государственный символ страны.
Помимо этого, на боковых частях спорткара неизвестные написали ругательства, разбили ветровое стекло и фару, а также помяли крыло. Автомобиль был припаркован на юго-западе Минска.
На сайте минского дилера Porsche стоимость нового 911 Turbo S начинается с 213,6 тысячи евро (19,2 миллиона рублей), в России цены стартуют почти с 15,8 миллиона рублей.