В Белоруссии приостановят завод, выпускающий автомобили Geely для России

Сборку автомобилей Geely на предприятии «БелДжи» в Белоруссии остановят на период с 16 марта по 1 апреля, пишет портал AV.by. Приостановку производства связывают с недопоставками комплектующих. Завод выпускает в том числе две модели для российского рынка — это кроссоверы Coolray и Atlas, сообщили Журналу Авто.ру в пресс-службе Geely. В 2021 году, по данным AEB, в России было продано 11101 и 8965 этих машин соответственно.