В Белоруссии приостановят завод, выпускающий автомобили Geely для России
Дмитрий Елизаров
Сборку автомобилей Geely на предприятии «БелДжи» в Белоруссии остановят на период с 16 марта по 1 апреля, пишет портал AV.by. Приостановку производства связывают с недопоставками комплектующих. Завод выпускает в том числе две модели для российского рынка — это кроссоверы Coolray и Atlas, сообщили Журналу Авто.ру в пресс-службе Geely. В 2021 году, по данным AEB, в России было продано 11101 и 8965 этих машин соответственно.
- «БелДжи» производит кроссоверы Atlas Pro, Coolray и Tugella. Их выпуск будет приостановлен в связи с разрывами логистических цепочек и нехваткой комплектующих, которые на завод поставляют из Китая.
- С 16 апреля по 1 мая часть сотрудников предприятия отправят в вынужденный отпуск. При этом дилерские центры марки Geely продолжат продавать имеющиеся в наличии автомобили и обслуживать уже проданные.
- В 2022 году «БелДжи» планировала запустить крупноузловую сборку большого кроссовера Monjaro, который в ближайшее время должен стать новинкой и для российского рынка. Судьба этого проекта пока не уточняется.
Издание отмечает, что компания уже дважды в нынешнем году поднимала цены на свои автомобили. Подорожали Geely и в России: компания предпочла привязать розничную рублёвую стоимость автомобилей к актуальному курсу китайской национальной валюты. В итоге, к примеру, цена Geely Coolray выросла примерно на миллион рублей.