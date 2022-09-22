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Белоруссия временно запретит вывозить автомобили
Новости

Дмитрий Елизаров

23 сентября в Белоруссии вступает в силу полугодовой запрет на вывоз ряда промышленных товаров, при этом в списке присутствуют и автомобили. Документ опубликован на правовом портале государства. В нём уточняется, что запрет распространяется на товары «вне зависимости от страны происхождения». Однако по мнению Auto.Onliner.by в постановлении совета министров Белоруссии имеется условие, согласно которому запрет не коснётся автомобилей, вывозимых из страны в Россию.

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Фото: Belgee.by

  • В постановлении имеется список примерно из 250 наименований товаров, вывозить которые из страны запрещено. В их числе, к примеру, автомобили и мотоциклы, а также автокомпоненты. Их нельзя будет, к примеру, вывозить за пределы территории ЕАЭС в страны, не являющиеся членами Таможенного союза.
  • Однако под запрет не попадают, например, товары, которые перемещаются через Белоруссию транзитом из России в Россию. Что касается прямого экспорта из Белоруссии в нашу страну, ему посвящён отдельный пункт постановления — он уточняет, что действие запрета не распространяется на товары, вывозимые из РБ в РФ в рамках Союзного договора.
  • Действовать запрет будет до марта 2023 года. О возможном его дальнейшем продлении пока не сообщается.

Около месяца назад сообщалось о начале реализации Россией и Белоруссией совместного проекта по импортозамещению. Из 14 его составляющих первые три будут связаны с производством автомобильных комплектующих, а запустить проект планируется с локализации выпуска светодиодной оптики.

Подумывали привезти новый автомобиль из другой страны?

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