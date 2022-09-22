Белоруссия временно запретит вывозить автомобили

23 сентября в Белоруссии вступает в силу полугодовой запрет на вывоз ряда промышленных товаров, при этом в списке присутствуют и автомобили. Документ опубликован на правовом портале государства. В нём уточняется, что запрет распространяется на товары «вне зависимости от страны происхождения». Однако по мнению Auto.Onliner.by в постановлении совета министров Белоруссии имеется условие, согласно которому запрет не коснётся автомобилей, вывозимых из страны в Россию.