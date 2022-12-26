Екатерина Демишева
Машин в России становится всё меньше, продажи падают (минус 61 процент в ноябре), а цены растут — на новогодние скидки рассчитывать в 2022-м не стоит. При этом серьёзный дефицит иномарок, который последние несколько месяцев предрекали почти все крупные дилерские сети, ещё не наступил. Ведь нехватку машин из Европы, Кореи и Японии возмещают китайские производители. А ещё набирает обороты импорт из Казахстана и Белоруссии.
Механизм ввоза машин из Казахстана и других соседних стран наладили ещё летом. Брокеры продают такие автомобили через сайты-агрегаторы или отдают дилерам для реализации. А некоторые россияне перегоняют машины для личного пользования самостоятельно. Ведь считается, что у соседей можно не только выгодно купить автомобили, поставки которых в Россию приостановлены, но и сэкономить на ещё имеющихся в наличии моделях. При этом процесс таможенного оформления сравнительно прост и не требует больших затрат, как в случае с ввозом из дальнего зарубежья.
Мы изучили цены на популярные автомобили в России и сравнили их с ценами в Белоруссии и Казахстане. Оказалось, что у соседей тоже есть далеко не всё. Например, седаны Kia Rio и Volkswagen Polo, кроссовер Hyundai Creta, а также Mazda CX-5 не купить, потому что в эти страны их поставляли из России. А некоторые автомобили просто отсутствуют в свободной продаже, хотя и стоят в салонах дилеров без ценников.
Сколько стоят машины в России, Белоруссии и Казахстане
Рекомендуемая розничная стоимость автомобилей в разных странах в декабре 2022 года*
|Модель
|Цена в России
|Цена в Казахстане
|Цена в Белоруссии
|Lada Granta
|от 724 900 до 998 900 рублей
|от 671 155 до 859 455 рублей
|от 840 000 до 950 000 рублей
|Lada Niva Travel
|от 998 900 до 1 071 526 рублей
|от 980 505 до 1 101 555 рублей
|от 1 195 000 до 1 370 000 рублей
|Haval Jolion
|от 1 899 000 до 2 539 000 рублей
|от 1 518 505 до 1 800 955 рублей
|от 1 940 187 до 2 348 900 рублей
|Geely Coolray
|от 1 879 900 до 2 693 990 рублей
|от 1 599 205 до 1 747 155 рублей
|от 1 584 822 до 1 865 758 рублей
|Haval F7
|от 2 299 000 до 3 149 000 рублей
|от 2 164 105 до 2 419 655 рублей
|от 1 993 170 до 2 616 351 рублей
|Geely Atlas Pro
|от 2 208 990 до 2 628 990 рублей
|от 1 747 155 до 2 083 405 рублей
|от 1 865 758 до 2 213 175 рублей
|Lada Vesta
|от 1 121 900 до 1 361 900 рублей
|От 889 650 до 1 331 100 рублей
|от 1 099 000 за Classic Start (других в продаже нет)
|UAZ Patriot
|от 1 495 000 до 1 905 000 рублей
|от 1 582 200 до 2 134 350 рублей
|нет в продаже
|Kia Sportage
|от 2 849 900 до 4 039 900 рублей
|от 1 740 150 до 2 212 650 рублей
|от 3 783 476 до 4 540 676 рублей
|Geely Tugella
|от 3 449 990 до 3 749 990 рублей
|от 2 486 905 до 2 688 655 рублей
|от 2 815 668 до 3 199 164 рублей
|Hyundai Santa Fe
|от 3 969 000 до 4 329 000 рублей
|от 2 118 150 до 3 171 150 рублей
|не указаны
|Hyundai Tucson
|от 2 790 000 до 3 339 000 рублей
|от 1 618 650 до 2 577 150 рублей
|от 2 773 876 до 4 035 876 рублей
|Haval Dargo
|от 2 999 000 до 3 549 000 рублей
|от 2 002 436 до 2 540 436 рублей
|от 3 0175 537 до 3 855 144 рублей
|Lada Largus
|от 1 300 900 до 1 471 000 рублей
|от 984 150 до 997 650 рублей
|В продаже одна версия Largus Cross за 1 600 000 рублей
|Kia Sorento
|от 3 789 900 до 5 009 900 рублей
|от 2 388 150 до 2 577 150 рублей
|от 4 439 716 до 4 969 756 рублей
Большая часть моделей из нашего списка обойдётся дешевле в Казахстане, где продолжают работать представительства крупных брендов. И даже автомобили Haval в этой стране стоят меньше, чем в России, хотя китайские кроссоверы выпускают на предприятии в Тульской области. Дело в том, что в Казахстан Хавейлы ввозят напрямую из Китая, что позволяет держать более низкие цены в пересчёте на рубли.
Самые дешёвые Geely Coolray сейчас предлагают в Белоруссии, где модель и производят. Однако кроссоверы Tugella и Atlas Pro, тоже локализованные на «Белджи», доступнее в Казахстане. Это может быть связано как с тем, что Geely совсем недавно вернулась на казахстанский рынок, так и с тем, что автомобили марки, как и Haval, поставляют в республику напрямую из Китая.
Как привезти машину из другой страны
После ввода санкций и ухода с российского рынка многих автокомпаний официальный импорт новинок в Россию прекратился, зато ввоз таких моделей из соседних стран превратился в бизнес. Как ввозят такие автомобили с помощью брокеров и граждан Белоруссии, мы рассказывали совсем недавно.
Купить новый автомобиль в частное пользование в Европе тоже можно, однако сделать это труднее и дороже. Поэтому проще всего отправиться за новой машиной в одну из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), например, во всё те же Белоруссию или Казахстан. Армения тоже стала членом ЕАЭС, но до 1 января 2023 года находится в переходном периоде, и пока ввоз автомобилей из этой страны имеет свои особенности с более сложной и дорогой логистикой.
Для покупки автомобиля в соседней стране прежде всего придётся обменять деньги на местную валюту. В остальном приобретение новой машины в Казахстане или Белоруссии почти не отличается от процесса покупки у российского дилера. После оформления ДКП нужно получить транзитные номера и документ о снятии с учёта (если речь про автомобиль с пробегом). Следом можно везти машину в Россию, оплачивать утильсбор и ставить её на учёт. Однако стоит помнить, что при покупке новой машины в соседней стране гарантия на неё в России действовать не будет.