Механизм ввоза машин из Казахстана и других соседних стран наладили ещё летом. Брокеры продают такие автомобили через сайты-агрегаторы или отдают дилерам для реализации. А некоторые россияне перегоняют машины для личного пользования самостоятельно. Ведь считается, что у соседей можно не только выгодно купить автомобили, поставки которых в Россию приостановлены, но и сэкономить на ещё имеющихся в наличии моделях. При этом процесс таможенного оформления сравнительно прост и не требует больших затрат, как в случае с ввозом из дальнего зарубежья.

Мы изучили цены на популярные автомобили в России и сравнили их с ценами в Белоруссии и Казахстане. Оказалось, что у соседей тоже есть далеко не всё. Например, седаны Kia Rio и Volkswagen Polo, кроссовер Hyundai Creta, а также Mazda CX-5 не купить, потому что в эти страны их поставляли из России. А некоторые автомобили просто отсутствуют в свободной продаже, хотя и стоят в салонах дилеров без ценников.