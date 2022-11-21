Белорус переделал «Волгу» для езды на дровах: расход — полтора мешка на 100 километров

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С молотка пустят коллекцию из 15 (почти) одинаковых Chevrolet Corvette C4
Кирилл Малышев
Автомобилист из белорусского Лепеля ради экономии на эксплуатации переделал свой ГАЗ-2410 «Волга». Теперь двигатель автомобиля работает не только на бензине, но и на обычных дровах с помощью газогенераторной установки, пишет портал AutoGrodno.by.
Владельцу старого пикапа из США денег на топливо не жалко. Поэтому он переделал машину в реактивную. Два двигателя развивают около 25 000 л.с., а разогнаться шестиколёсный грузовик может до 550 км/ч.