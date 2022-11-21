Белорус переделал «Волгу» для езды на дровах: расход — полтора мешка на 100 километров

Эксплуатация подобных машин сопряжена с рядом сложностей. Например, самодельной «Волге» на 100 километров пути требуется полтора мешка дров. И это ещё немного: у аналогичных грузовиков расход в разы больше.

Перед запуском необходимо разжечь топку, дождаться, пока начнёт вырабатываться газ, и проверить его качество перед тем, как пустить его внутрь двигателя. Владелец машины признаётся, что из-за сложностей использует дрова только в дальних поездках, а на короткие расстояния сжигает бензин.

