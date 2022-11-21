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Белорус переделал «Волгу» для езды на дровах: расход — полтора мешка на 100 километров
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Кирилл Малышев

Автомобилист из белорусского Лепеля ради экономии на эксплуатации переделал свой ГАЗ-2410 «Волга». Теперь двигатель автомобиля работает не только на бензине, но и на обычных дровах с помощью газогенераторной установки, пишет портал AutoGrodno.by.

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  • Газогенераторные автомобили были на пике своей популярности во время Второй мировой войны, когда страны испытывали дефицит традиционного топлива. Горящие в топке дрова образуют газ, который поступает в двигатель и, в свою очередь, сгорает в нём.
  • Эксплуатация подобных машин сопряжена с рядом сложностей. Например, самодельной «Волге» на 100 километров пути требуется полтора мешка дров. И это ещё немного: у аналогичных грузовиков расход в разы больше.
  • Перед запуском необходимо разжечь топку, дождаться, пока начнёт вырабатываться газ, и проверить его качество перед тем, как пустить его внутрь двигателя. Владелец машины признаётся, что из-за сложностей использует дрова только в дальних поездках, а на короткие расстояния сжигает бензин.


  • Штатный двигатель «Волги» модернизации не подвергался. Газогенераторная установка разместилась в багажнике. Для неё в крышке пришлось сделать большой вырез. По трубопроводам, через фильтры грубой и тонкой очистки газ поступает в мотор. Максималка машины на дровах достигает только 100 км/ч.
  • Чтобы «заглушить» газогенератор достаточно закрыть отверстие для доступа воздуха, и процесс горения прекратится. Также необходимо слить конденсат и спустить остатки образовавшегося газа.

Владельцу старого пикапа из США денег на топливо не жалко. Поэтому он переделал машину в реактивную. Два двигателя развивают около 25 000 л.с., а разогнаться шестиколёсный грузовик может до 550 км/ч.

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